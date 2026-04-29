El juicio por el ‘caso mascarillas’ entra este miércoles en una fase decisiva con la declaración de los tres principales acusados: el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Los tres comparecen ante el Tribunal Supremo después de la larga exposición de los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que detallaron los principales indicios de la investigación.

La sesión se prevé clave para el desarrollo del procedimiento, ya que las defensas han cuestionado varios elementos centrales del caso, entre ellos la cadena de custodia del teléfono móvil de Koldo García, donde figuran mensajes considerados relevantes por los investigadores.

Ábalos, Koldo y Aldama declaran ante el Supremo

La jornada comenzará con las declaraciones de los acusados, que responderán a las preguntas de las partes en una sesión que puede prolongarse durante varias horas. La expectación es máxima por el papel que pueda desempeñar Víctor de Aldama, considerado por las acusaciones una pieza fundamental para reconstruir el presunto entramado investigado.

Según fuentes de su entorno, Aldama prevé responder a todas las partes y ceñirse al contenido del sumario. Su testimonio puede resultar determinante para apuntalar o matizar las conclusiones expuestas por la UCO durante las sesiones anteriores.

Las penas que pide Anticorrupción

La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para José Luis Ábalos y 19 años y medio para Koldo García. Ambos se encuentran en la prisión de Soto del Real.

En el caso de Víctor de Aldama, la petición de pena es inferior: siete años y medio de cárcel, en atención a su colaboración con la investigación.

Estas solicitudes deberán ser valoradas por el tribunal, que tendrá que determinar si los hechos juzgados constituyen una única trama delictiva conectada o si deben analizarse como estructuras autónomas.

La UCO apunta al uso de dinero en efectivo

Uno de los puntos centrales del juicio es la presunta circulación de grandes cantidades de dinero en efectivo. La UCO sostiene que parte de los fondos investigados no habría dejado rastro en entidades financieras y que se habría movido mediante una operativa paralela.

Los investigadores también han analizado mensajes en los que aparecería el término “chistorras”, que, según la interpretación de la Guardia Civil, haría referencia a billetes de 500 euros.

De acuerdo con esa tesis, parte de los ingresos vinculados a la trama superarían el millón de euros y se habrían gestionado al margen de los canales bancarios habituales.

Más de 400.000 euros en gastos bajo la lupa

La investigación también ha puesto el foco en un volumen de gasto que ha sorprendido a los agentes. Según los datos incorporados al sumario, se habrían detectado más de 400.000 euros en dos años, una cifra que la UCO relaciona con una presunta gestión de fondos en efectivo dentro del entorno investigado.

Un audio incorporado a la causa recoge la reacción de Koldo García ante el volumen de dinero atribuido a Ábalos, un elemento que las acusaciones consideran relevante para sostener su tesis.

La defensa cuestiona la cadena de custodia del móvil de Koldo

La defensa de Koldo García ha puesto el acento en la validez de algunas pruebas, especialmente las extraídas de su teléfono móvil. Su abogada, Leticia de la Hoz, ha cuestionado la cadena de custodia del dispositivo, en el que figuran mensajes con Aldama, su expareja, Ábalos y distintos cargos del Ministerio de Transportes.

Este será uno de los ejes jurídicos de la sesión. Si el tribunal considera válidas esas comunicaciones, podrían tener un peso importante en la valoración final de los hechos. Si, por el contrario, se aceptan las dudas planteadas por la defensa, parte de la prueba podría verse debilitada.

El horizonte judicial de Ábalos y Koldo

El futuro penal de los acusados dependerá en buena medida de cómo el tribunal interprete la conexión entre las distintas piezas investigadas. El Supremo ha venido perfilando el concepto de conexidad en función de criterios como la proximidad temporal, la similitud del modo de actuación y la naturaleza de los delitos.

Si los magistrados consideran que la trama de las mascarillas y otras piezas forman parte de un único entramado delictivo continuado, la acumulación de condenas podría reducir el tiempo efectivo de cumplimiento. En cambio, si se aprecian como estructuras independientes, las penas efectivas podrían ser más elevadas.

Santos Cerdán queda fuera de esta fase del juicio

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán no ha sido citado a declarar en esta fase del juicio ante el Supremo. Su papel queda fuera de este primer procedimiento centrado en el caso mascarillas, mientras otras derivadas permanecen en investigación separada.

La pieza relativa a Servinabar tampoco forma parte de este primer juicio, por lo que el foco de la jornada se mantiene en las declaraciones de Ábalos, Koldo y Aldama.

Una jornada clave para el ‘caso mascarillas’

La comparecencia de los tres acusados marca uno de los momentos más importantes del juicio. Tras la exposición de la UCO, el tribunal escuchará ahora las versiones de Ábalos, Koldo y Aldama, cuyas respuestas pueden ser determinantes para aclarar el alcance de la presunta trama.

El caso mantiene una fuerte repercusión política y judicial, especialmente por la figura de un exministro sentado en el banquillo y por las posibles consecuencias de las declaraciones de Aldama. La sesión de este miércoles puede marcar el rumbo del procedimiento en las próximas semanas.