Meta descripción: Atlético de Madrid y Arsenal se enfrentan en la ida de las semifinales de la Champions League 2025-26. Consulta horario, dónde ver por TV y claves del partido en el Metropolitano.

El Atlético de Madrid – Arsenal de la Champions League se presenta como una de las grandes noches europeas de la temporada. El conjunto rojiblanco recibe este miércoles 29 de abril de 2026 al equipo inglés en el Riyadh Air Metropolitano, en el partido de ida de las semifinales de la máxima competición continental. El encuentro comenzará a las 21:00 horas, en horario peninsular español.

A qué hora es el Atlético de Madrid – Arsenal de Champions

El partido entre Atlético de Madrid y Arsenal se disputa este miércoles 29 de abril, a partir de las 21:00 horas, en el Riyadh Air Metropolitano. La eliminatoria corresponde a la ida de las semifinales de la Champions League, por lo que el resultado marcará el camino hacia el partido de vuelta y hacia la final europea.

El Atlético afronta el duelo con el factor campo a favor en el primer asalto y con la necesidad de viajar a Londres con un resultado competitivo. El Arsenal, por su parte, llega como uno de los equipos más sólidos de la temporada y con la ambición de confirmar su candidatura al título.

Dónde ver el Atlético de Madrid – Arsenal por televisión y online

El Atlético de Madrid – Arsenal podrá verse en España a través de M+ Liga de Campeones, dentro de la oferta de Movistar Plus+. También estará disponible en los operadores que cuenten con los derechos de la Champions League, como Orange TV.

Además, el encuentro podrá seguirse online mediante las plataformas oficiales de los operadores con derechos y a través de los directos minuto a minuto de los principales medios deportivos.

El Atlético busca otra noche grande en el Metropolitano

El equipo de Diego Pablo Simeone llega a una nueva semifinal europea con el respaldo de su afición y con la Champions como gran objetivo de la temporada. El técnico argentino ha rebajado el peso emocional de la historia rojiblanca en la competición y ha defendido que el partido debe afrontarse como una responsabilidad y no como una carga.

El Atlético ya sabe lo que es competir en escenarios límite bajo la dirección de Simeone. Su experiencia en eliminatorias, la intensidad en casa y la capacidad para llevar los partidos a contextos incómodos serán algunas de sus principales armas ante un rival de enorme potencial ofensivo.

Arsenal, un rival de máxima exigencia

El Arsenal aterriza en Madrid como uno de los equipos más fuertes del curso. El conjunto londinense se ha consolidado como aspirante europeo y llega a la semifinal después de una trayectoria convincente en la competición. Según la información previa del encuentro, el equipo inglés eliminó a Bayer Leverkusen y Sporting de Portugal en las rondas anteriores.

El equipo de Mikel Arteta combina presión alta, velocidad en los costados y mucha calidad en la circulación. Su capacidad para dominar con balón y castigar pérdidas puede obligar al Atlético a realizar un partido muy concentrado durante los noventa minutos.

Bajas y jugadores pendientes

El Atlético llega a la cita con bajas importantes. Entre las ausencias confirmadas figuran Pablo Barrios, José María Giménez y Nico, según la información previa del partido. En el Arsenal, las bajas señaladas son Mikel Merino y Kai Havertz, mientras que Eze, Calafiori y Timber aparecen como dudas.

Estas ausencias pueden condicionar el plan de ambos entrenadores, especialmente en el centro del campo y en la estructura defensiva. En una semifinal de Champions, la profundidad de plantilla y la gestión de los momentos del partido serán determinantes.

Posibles alineaciones del Atlético – Arsenal

Según las alineaciones probables difundidas en la previa, el Atlético podría salir con Oblak; Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Koke, Álex Baena; Griezmann y Julián Álvarez.

El Arsenal, por su parte, podría formar con Raya; White, Gabriel, Saliba, Hincapié; Rice, Ødegaard, Zubimendi; Saka, Gyökeres y Martinelli.

Las claves del Atlético de Madrid – Arsenal

El partido se decidirá en buena medida por la capacidad del Atlético para controlar las transiciones del Arsenal. El equipo inglés es peligroso cuando recupera y ataca con espacios, por lo que los rojiblancos deberán evitar pérdidas en zonas comprometidas y proteger bien los costados.

La presión del Metropolitano también puede jugar un papel importante. El Atlético necesita un inicio intenso, ganar duelos, aprovechar las acciones a balón parado y encontrar a sus delanteros en situaciones favorables. La conexión entre Griezmann y Julián Álvarez puede ser una de las vías más claras para hacer daño al Arsenal.

En el lado inglés, la influencia de Ødegaard, la potencia de Rice y el desequilibrio de Saka y Martinelli pueden marcar diferencias si el Arsenal consigue instalarse en campo rival.

Una semifinal con aroma de gran noche europea

El Atlético de Madrid – Arsenal llega con todos los ingredientes de una semifinal de alto voltaje: un estadio entregado, dos estilos reconocibles y una plaza en la final de la Champions League en juego. El Atlético quiere volver a tocar una final europea bajo el mando de Simeone, mientras que el Arsenal busca confirmar su crecimiento continental con una victoria de peso lejos de Londres.

El primer asalto en el Metropolitano será decisivo para medir la ambición de ambos equipos y dejar encaminada una eliminatoria que promete máxima tensión hasta el último minuto.