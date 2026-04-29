Un árbitro internacional de la UEFA ha sido detenido en Reino Unido por una presunta agresión sexual a un menor antes de dirigir un partido europeo. El colegiado, cuya identidad no ha sido revelada, fue arrestado por la Policía Metropolitana y posteriormente puesto en libertad bajo fianza mientras continúa la investigación.

El caso ha provocado una reacción inmediata en los organismos futbolísticos. FIFA ha confirmado que el árbitro no será considerado para ninguna de sus competiciones mientras siga abierta la investigación, lo que lo deja fuera de la posible lista de oficiales para el próximo Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Arrestado tras viajar al Reino Unido para arbitrar un partido

Según la información publicada inicialmente por el diario británico The Sun, el árbitro habría viajado al Reino Unido para dirigir un encuentro europeo entre semana. La denuncia se habría producido antes del partido, aunque el arresto tuvo lugar más tarde, cuando el colegiado regresó al hotel junto a la delegación de la UEFA.

La Policía Metropolitana confirmó la detención de un hombre de unos 30 años bajo sospecha de agresión sexual a un adolescente. Tras ser interrogado, fue puesto en libertad bajo fianza a la espera de nuevas diligencias.

FIFA lo aparta de sus competiciones

La investigación tiene consecuencias directas en la carrera internacional del colegiado. El árbitro figuraba entre los posibles candidatos para formar parte del equipo arbitral del Mundial de 2026, pero FIFA ha decidido no incluirlo en ninguna competición mientras se esclarecen los hechos.

La decisión responde a la gravedad de la acusación y al hecho de que el procedimiento policial sigue abierto. La medida no implica una condena, pero sí supone su apartamiento preventivo del calendario internacional.

UEFA también lo deja fuera de sus partidos

La UEFA también ha reaccionado al caso y ha comunicado que sigue la situación con “gran preocupación”. Mientras se desarrolla la investigación, el árbitro no será designado para ningún partido de competición europea.

El organismo continental mantiene así una línea similar a la de FIFA, evitando que el colegiado participe en encuentros oficiales hasta que las autoridades británicas determinen si existen cargos formales.

Una investigación todavía abierta

Por el momento, no se ha comunicado la identidad del árbitro ni se han ofrecido más detalles oficiales sobre el partido para el que había sido designado. La investigación continúa en Reino Unido y el colegiado permanece en libertad bajo fianza.

En caso de que la justicia británica avance con cargos formales, el procedimiento podría tener consecuencias penales y disciplinarias más graves para el árbitro. Hasta entonces, se mantiene la presunción de inocencia.

Nuevo golpe para la imagen del arbitraje internacional

El caso llega en un momento especialmente sensible para el fútbol internacional, a pocas semanas del Mundial de 2026 y con los organismos deportivos cerrando sus listas de árbitros y asistentes. La apertura de una investigación por una acusación tan grave ha llevado a FIFA y UEFA a actuar de forma preventiva.

La prioridad ahora estará en el avance de las pesquisas policiales y en las decisiones que puedan adoptar los organismos futbolísticos una vez se conozcan nuevos detalles del caso.