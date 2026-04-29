Sergio Canales pone fin a su etapa en Rayados de Monterrey. El centrocampista cántabro ha comunicado su salida del club mexicano tras el Torneo Clausura 2026, cerrando una aventura iniciada en julio de 2023 y que le convirtió en uno de los fichajes más mediáticos de la Liga MX en los últimos años.

El futuro del futbolista apunta ahora a España y, más concretamente, al Racing de Santander, el club en el que se formó y donde debutó como profesional antes de dar el salto al Real Madrid. Aunque el regreso todavía queda pendiente de confirmación oficial por parte del club cántabro, distintas informaciones sitúan la operación muy avanzada.

Canales se despide de Rayados

Rayados hizo oficial la salida de Sergio Canales con un mensaje de despedida en redes sociales. El jugador también quiso dirigirse a la afición para agradecer el cariño recibido durante su etapa en Monterrey y recalcar que defender esa camiseta ha sido un orgullo para él y para su familia.

La marcha del cántabro deja un hueco importante en el equipo mexicano, donde fue uno de los referentes ofensivos y uno de los líderes del vestuario. Su llegada en 2023 fue interpretada como un movimiento de enorme ambición por parte de Rayados, que incorporó a un futbolista procedente del Real Betis y con una larga trayectoria en LaLiga.

El Racing, destino sentimental para Canales

El posible regreso de Canales al Racing tiene un componente deportivo, pero también emocional. El futbolista nació en Santander y se formó en el club cántabro, donde empezó a llamar la atención del fútbol español antes de fichar por el Real Madrid.

El Racing lleva tiempo pendiente de la situación del jugador y, según la Cadena SER, el propio Canales ha reconocido en el pasado su buena relación con la entidad santanderina. Su vuelta podría producirse este verano, incluso con independencia de la categoría en la que milite el equipo.

Una operación cargada de simbolismo

Para el Racing, incorporar a Sergio Canales supondría mucho más que un fichaje de calidad. Sería el regreso de uno de los grandes talentos surgidos de su cantera y una apuesta de enorme impacto para la afición.

El club cántabro atraviesa una etapa de ilusión deportiva, con el objetivo de regresar a Primera División. En ese contexto, la llegada de Canales podría convertirse en un golpe de autoridad y en un símbolo de ambición para el proyecto.

Los números de Sergio Canales en Monterrey

Canales deja Rayados después de tres temporadas en las que firmó los mejores registros ofensivos de su carrera. Según los datos recopilados por Estadio Deportivo, el centrocampista disputó 118 partidos oficiales, marcó 46 goles y repartió 22 asistencias durante su etapa en México.

Su influencia fue especialmente relevante en la generación de juego, en los lanzamientos de penalti y en los momentos decisivos de los torneos nacionales e internacionales. El cántabro se convirtió en uno de los jugadores más importantes del equipo desde su llegada.

Un regreso a España para cerrar el círculo

Tras su paso por Racing, Real Madrid, Valencia, Real Sociedad, Betis y Rayados, Sergio Canales se prepara para una nueva etapa que podría llevarle de vuelta al club donde empezó todo. A sus 35 años, el centrocampista mantiene cartel, experiencia y calidad para seguir siendo determinante.

Su salida de Monterrey ya es oficial. Ahora, todas las miradas apuntan a Santander. Si se concreta su regreso al Racing, Canales cerraría un círculo muy especial en su carrera y volvería a vestir la camiseta con la que se presentó al fútbol profesional.