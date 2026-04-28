Un exhaustivo análisis de las cifras oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha desmontado la narrativa de Vox sobre una supuesta «preferencia» hacia la población extranjera en el sistema de bienestar español. Los datos demuestran que el acceso a las prestaciones sociales se rige por niveles de renta y no por el origen nacional.

El Ingreso Mínimo Vital: una realidad mayoritariamente española

A pesar de las constantes afirmaciones de la formación liderada por Santiago Abascal sugiriendo que los españoles quedan relegados a un segundo plano, las estadísticas del Ingreso Mínimo Vital (IMV) reflejan lo siguiente:

82,4% de los beneficiarios son españoles.

Solo el 17,6% son extranjeros, un porcentaje que encaja con su representación en los sectores de población con mayor riesgo de exclusión.

El mito de la vivienda y las becas

El informe también analiza otros pilares de las ayudas públicas donde el discurso de Vox suele calar con mayor fuerza:

Vivienda Protegida: Los baremos dependen estrictamente del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Los listados de adjudicación en las comunidades autónomas confirman que la nacionalidad española sigue siendo la beneficiaria predominante. Becas de estudio: Se asignan por criterios de patrimonio y renta familiar. La presencia de alumnos extranjeros en estos programas es proporcional a su situación socioeconómica, sin que exista ningún privilegio por origen.

Aportación vs. Gasto

Frente a la idea de que la inmigración supone una carga para el Estado, los economistas subrayan que este colectivo es un contribuyente neto. Al ser una población joven en edad de trabajar, aportan a la Seguridad Social mucho más de lo que consumen en pensiones o sanidad, servicios que suelen estar vinculados a edades avanzadas.

«La tesis de la discriminación del nacional no se sostiene con los datos en la mano; el sistema protege la vulnerabilidad, sea cual sea el pasaporte del ciudadano», concluye el análisis.

El uso de datos estadísticos oficiales se consolida así como la principal herramienta de verificación frente a la polarización política que busca vincular la escasez de recursos públicos con la llegada de población migrante.