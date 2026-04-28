El Parlamento Europeo ha aprobado este martes levantar la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez, líder de Se Acabó la Fiesta y eurodiputado desde 2024. La decisión permite que el Tribunal Supremo pueda continuar el procedimiento abierto contra él por un presunto delito de odio vinculado a publicaciones en redes sociales.

El Supremo había solicitado el suplicatorio para poder citar al eurodiputado en relación con el presunto acoso en redes a Susana Gisbert, fiscal delegada de delitos de odio y discriminación en Valencia.

Alvise Pérez podrá ser investigado por el Tribunal Supremo

Con la decisión de la Eurocámara, Alvise Pérez pierde la protección parlamentaria en esta causa concreta y podrá ser llamado por el Tribunal Supremo. El levantamiento de la inmunidad no supone una condena ni implica pérdida automática del escaño, sino que permite que la justicia española avance en el procedimiento.

El eurodiputado, cuyo nombre completo es Luis Pérez, obtuvo representación en las elecciones europeas de 2024 al frente de Se Acabó la Fiesta. Actualmente forma parte del grupo de los No Inscritos en el Parlamento Europeo, después de no integrarse en ninguno de los grupos políticos de la Eurocámara.

Qué es la inmunidad parlamentaria europea

La inmunidad parlamentaria no se considera un privilegio personal de los eurodiputados, sino una garantía institucional para que puedan ejercer su mandato sin presiones o persecuciones políticas arbitrarias.

El Parlamento Europeo recuerda que sus miembros no pueden ser investigados, detenidos ni procesados por las opiniones expresadas o los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones parlamentarias. Sin embargo, esa protección puede ser levantada si una autoridad nacional lo solicita y la Eurocámara considera que no existe persecución política.

Cómo se levanta la inmunidad de un eurodiputado

El procedimiento comienza cuando una autoridad judicial de un Estado miembro pide al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad de un diputado. La presidenta de la Eurocámara comunica la petición en sesión plenaria y la remite a la comisión competente, normalmente la Comisión de Asuntos Jurídicos.

Esa comisión estudia el caso, puede solicitar información adicional y ofrece al eurodiputado afectado la posibilidad de ser escuchado. Después, emite una recomendación que se vota en el pleno del Parlamento Europeo.

En este caso, la mayoría de la Eurocámara ha avalado levantar la inmunidad de Alvise Pérez, lo que despeja el camino para que el Supremo continúe con la causa.

Alvise mantiene su escaño en la Eurocámara

Pese al levantamiento de la inmunidad, Alvise Pérez conserva su acta de eurodiputado. La decisión adoptada por el Parlamento Europeo no afecta de forma automática a su condición de representante electo, sino únicamente a la posibilidad de que sea investigado o juzgado por los hechos incluidos en la solicitud del Supremo.

El caso se suma a otras causas que afectan al eurodiputado y que todavía están siendo estudiadas por la institución europea. El precedente español más reciente en materia de levantamiento de inmunidad en la Eurocámara fue el de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, en relación con el procés.

Un nuevo frente judicial para el líder de Se Acabó la Fiesta

La decisión del Parlamento Europeo abre un nuevo escenario judicial para Alvise Pérez. A partir de ahora, el Tribunal Supremo podrá avanzar en el procedimiento por el presunto delito de odio en redes sociales.

El caso vuelve a situar en el centro del debate los límites entre libertad de expresión, protección frente al discurso de odio y responsabilidad penal de los cargos públicos por sus publicaciones en redes.