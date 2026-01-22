El cantante español Julio Iglesias ha respondido públicamente a las denuncias por presunta agresión sexual y trata presentadas por dos de sus exempleadas, difundiendo mensajes privados de WhatsApp que, según él, demuestran la falsedad de las acusaciones.

A través de sus stories en Instagram, Iglesias compartió pantallazos de conversaciones mantenidas con las denunciantes entre 2021 y 2023, destacando expresiones de afecto como: “Un beso, te veo en un rato”, “que sueñes con los angelitos” o “siempre te recuerdo con cariño”.

El cantante, de 82 años, afirmó que estas comunicaciones ponen de manifiesto la incoherencia de las denuncias y buscan mostrar que la información difundida carece de veracidad. En su comunicado, Iglesias criticó que la Fiscalía española le haya negado acceso formal a la denuncia, lo que, según él, le impide ejercer plenamente su derecho a la defensa.

«Todo tiene un límite: es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad», escribió el artista, subrayando la gravedad de que la desinformación se utilice como arma para atacar a personas.

El objetivo de Julio Iglesias con la publicación de estos mensajes, según explicó, es dejar constancia pública de su versión de los hechos y ejercer su derecho a la defensa, ante lo que considera una manipulación mediática en su contra.

Con más de 647.000 seguidores en Instagram, Iglesias busca que estas pruebas documentales sirvan como evidencia ante la opinión pública y refuercen su argumento de que las acusaciones carecen de fundamento.