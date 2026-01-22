La élite del fútbol mundial ha marcado un nuevo hito económico. Por primera vez, los 20 clubes más poderosos del continente superaron los 12.400 millones de euros en ingresos durante la temporada 2024-2025, según el informe anual Football Money League de Deloitte, con Real Madrid y FC Barcelona encabezando la lista.

El Real Madrid se mantiene en el primer puesto por segundo año consecutivo, con ingresos cercanos a 1.200 millones de euros, pese a una caída del 6% en la facturación por partidos. Este descenso fue compensado por un aumento del 23% en ingresos comerciales, impulsado por ventas de merchandising y nuevos acuerdos, con un total de 594 millones de euros en esta partida, cifra suficiente para colocarlo entre los 10 clubes con mayores ingresos del mundo.

Por su parte, el Barcelona protagonizó un notable ascenso del sexto al segundo puesto, con 974,8 millones de euros, recuperando su posición en el top-3 tras la pandemia. Este crecimiento del 27% se explica en gran medida por la introducción de las Licencias de Asiento Permanente (PSL) vinculadas a la remodelación del Spotify Camp Nou, a pesar de no haber disputado partidos como local la pasada temporada.

El Atlético de Madrid, en cambio, se sitúa en el puesto 13, con 454,5 millones de euros, tras un incremento del 11% interanual, aunque pierde un lugar respecto al año anterior.

Aunque la Premier League domina en cantidad de equipos, con nueve clubes en el top-20, LaLiga lidera en ingresos gracias al poder económico de sus dos gigantes. Entre los equipos ingleses destacan Liverpool, Manchester City, Arsenal, Manchester United, Tottenham y Chelsea, mientras que Aston Villa, Newcastle y West Ham completan la lista.

Fuera de España y Reino Unido, sobresale el Bayern Múnich, tercero con 860,6 millones, impulsado por mayores ingresos audiovisuales derivados del Mundial de Clubes 2025. El PSG, pese a conquistar la Champions League, baja al cuarto lugar con 837 millones, afectado por la caída del negocio audiovisual de la Ligue 1.

Comercialización y derechos audiovisuales, las grandes patas del crecimiento

Los ingresos comerciales volvieron a ser la fuente principal, alcanzando 5.300 millones de euros (43% del total), mientras que los ingresos por partidos aumentaron un 16%, hasta 2.400 millones, gracias al uso de estadios y herramientas como las PSL. Los derechos audiovisuales crecieron un 10%, con un papel destacado del Mundial de Clubes y la renovada Champions League.

Récord en fútbol femenino

El fútbol femenino también alcanzó cifras históricas. Los 15 clubes principales superaron 158 millones de euros, un aumento del 35%. El Arsenal femenino lideró la lista con 25,6 millones, seguido por Chelsea (25,4 millones) y Barcelona (22 millones), impulsados por mayor inversión en datos, activación de aficionados y rendimiento deportivo en competiciones internacionales.

En resumen, la temporada 2024-2025 confirma que el fútbol europeo no solo mantiene su dominio deportivo, sino que también sigue batiendo récords económicos, con Real Madrid y Barcelona como máximos exponentes de este éxito financiero.