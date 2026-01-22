El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado este jueves que espera que el reciente acuerdo sobre Groenlandia permita que sea la OTAN la encargada de reforzar la seguridad en el Ártico, evitando que Estados Unidos reclame la soberanía de la isla.

Albares reconoció desconocer los detalles del principio de acuerdo anunciado el miércoles por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Según Trump, el acuerdo será «muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN» y contempla la suspensión de aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos que realizaron maniobras militares en Groenlandia.

Albares subrayó que cualquier decisión sobre la seguridad en el Ártico debe ser adoptada por el Consejo Atlántico y que para España es «innegociable» respetar la soberanía e integridad territorial de los Estados. En este sentido, destacó que los groenlandeses desean seguir formando parte de Dinamarca, miembro de la Unión Europea, una postura respaldada por todos los países europeos con «total solidaridad».

Sobre la retirada de aranceles anunciada por Trump, el ministro expresó su preocupación por que estos impuestos se utilicen como herramienta de negociación sobre soberanía y defendió que Europa busque nuevos socios comerciales, como Mercosur o India, y que la Unión Europea sea garante de su propia seguridad.

En relación a la propuesta de Trump para una junta de paz en Gaza, Albares indicó que la decisión sobre la participación española será comunicada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, aseguró que ha estado en contacto con socios europeos para fijar una postura común basada en la Carta de Naciones Unidas y el Derecho internacional, destinada a alcanzar una paz justa y duradera.