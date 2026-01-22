La cumbre hispano-portuguesa que estaba prevista para el próximo 29 de enero en Huelva ha sido aplazada, según han informado fuentes del Gobierno, para centrar los esfuerzos en la organización del homenaje de Estado a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, programado para el sábado 31 de enero.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acordaron auspiciar conjuntamente esta ceremonia, en la que se rendirá homenaje a las víctimas de la tragedia ferroviaria que afectó especialmente a Huelva, donde residían al menos 23 de los 43 fallecidos. Desde Moncloa explicaron que «con el fin de acompañar a quienes han perdido a familiares y amigos en el accidente ferroviario de Adamuz, todos los esfuerzos se concentrarán en la organización del homenaje de Estado».

La nueva fecha de la cumbre hispano-lusa, que iba a celebrarse en el monasterio de La Rábida y que contaría con la presencia del primer ministro portugués, Luís Montenegro, aún no ha sido determinada. La última reunión bilateral entre ambos países tuvo lugar el 23 de octubre de 2024 en Faro, Portugal, donde se firmaron once acuerdos, entre ellos sobre la regulación de los caudales del Tajo y el Guadiana, y el impulso de la alta velocidad, aunque no se concretaron las fechas ni la prioridad de los tramos.

Entre los asuntos previstos en la agenda de la cumbre de este año figuraba la interconexión ferroviaria de la Península con Francia, tras el apagón sufrido en abril de 2025 en España y Portugal.