El líder de ERC se desmarca de la presión de Junts y el PP para un adelanto electoral y matiza el tono del portavoz en Madrid, Gabriel Rufián, priorizando los compromisos sobre financiación y el FLA.

BARCELONA. — El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, ha salido al paso del tenso debate político en Madrid para blindar la estabilidad del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Frente a las iniciativas de Junts per Catalunya y el Partido Popular, que buscan que el Congreso inste al presidente del Gobierno a convocar elecciones anticipadas, Junqueras ha apostado firmemente por exprimir el mandato con un objetivo claro: consolidar los compromisos históricos adquiridos con la sociedad catalana.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el líder republicano ha querido marcar perfil propio y establecer las prioridades de su formación. «ERC se debe a los catalanes y catalanas y en este contexto apostamos por cerrar carpetas fundamentales para Cataluña», ha aseverado, enfatizando que la legislatura no debe darse por agotada mientras queden pactos clave por materializar.

Desmarque de Junts y equilibrio interno con Rufián

La declaración de Junqueras llega en un momento de fuerte agitación en el tablero político. Este mismo martes, Junts forzó un debate parlamentario para presionar a Pedro Sánchez hacia las urnas, una estrategia de desgaste a la que ERC ha decidido no sumarse. Los republicanos rechazan la convocatoria de comicios argumentando que interrumpir la actividad gubernamental en este momento echaría por tierra avances estratégicos vitales.

Asimismo, las palabras del presidente del partido sirven para matizar y reorientar el mensaje que horas antes había lanzado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Rufián había advertido al Ejecutivo socialista de que «aguantar para nada es tontería», supeditando la estabilidad a la agenda social de Madrid. Con su intervención, Junqueras reequilibra la balanza hacia la «agenda estrictamente catalana», enfriando cualquier atisbo de ruptura inminente y reconduciendo la postura oficial del partido.

Las «carpetas nucleares»: Financiación y FLA

Para la dirección de Esquerra, el verdadero valor de mantener con vida la legislatura radica en el cumplimiento de los acuerdos de investidura, los cuales consideran nucleares y de ejecución obligatoria. Entre estas «carpetas fundamentales» destacan de forma prioritaria dos cuestiones de enorme peso económico y político:

El nuevo modelo de financiación: El despliegue y la tramitación del sistema singular de financiación para Cataluña.

El despliegue y la tramitación del sistema singular de financiación para Cataluña. La condonación de la deuda: La concreción definitiva del traspaso y la quita de la deuda vinculada al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Con el objetivo de desencallar y acelerar estas medidas, Oriol Junqueras viajará esta semana a Madrid. Allí mantendrá un encuentro clave con el grupo parlamentario de ERC en el Congreso —en un clima de visible complejidad interna— y aprovechará la jornada para citarse directamente con altos miembros del Gobierno central. Con este movimiento, Esquerra busca dejar claro al PSOE que su apoyo no es un cheque en blanco, sino un pacto condicionado a resultados tangibles para Cataluña.