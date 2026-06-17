El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ratificado su total confianza y apoyo a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en el marco de las investigaciones en torno al denominado ‘caso Leire’. El jefe del Ejecutivo central considera acreditado que la máxima responsable de la institución armada no atendió a las peticiones ni se plegó a las directrices de la exmilitante socialista Leire Díez.

Esta postura de la Moncloa llega después de que se hicieran públicos hasta tres encuentros entre la directora del cuerpo y la propia Díez. Desde el Ejecutivo se defiende que dichos contactos sectoriales se circunscribieron en exclusiva a la etapa de González en la dirección de Correos, motivados por el impacto que una huelga de transportes estaba causando en el servicio postal universal.

Rechazo a las acusaciones de interferencia en la UCO

Con este respaldo explícito, el Gobierno cierra filas ante las sospechas de la oposición, que apuntaban a una presunta maniobra orquestada para interferir en el funcionamiento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a instancias de la trama investigada. La propia dirección del instituto armado negó de forma categórica haber participado en ninguna clase de conspiración o maniobra influenciada por Leire Díez.

El presidente del Gobierno ha desvinculado por completo las actuaciones de su gabinete de las actividades particulares de la exmilitante del PSOE, asegurando que nunca ha tenido conocimiento ni habría tolerado conductas irregulares en el seno de la administración pública o de las fuerzas de seguridad.

Estabilidad y calendario parlamentario

La ratificación en el cargo de la directora de la Guardia Civil coincide con una fase de alta tensión parlamentaria en el Congreso de los Diputados. A pesar de la presión ejercida por grupos de la oposición y de socios de investidura como Junts o el PNV, que reclaman un adelanto electoral, Sánchez mantiene su hoja de ruta institucional.

El Ejecutivo insiste en que el foco prioritario se sitúa en la tramitación del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 y en la ejecución de los fondos europeos de recuperación, descartando la convocatoria anticipada de comicios generales y remitiéndose al avance de los procedimientos judiciales abiertos para el total esclarecimiento de los hechos.