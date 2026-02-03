El diputado de Junts Isidre Gavin i Valls ha reclamado este martes la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, durante su intervención en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados. El parlamentario ha criticado duramente la política ferroviaria del Gobierno, especialmente el desarrollo de la alta velocidad y el abandono, a su juicio, de la red de Rodalies en Cataluña.

Gavin i Valls ha cuestionado el tamaño actual de la red de alta velocidad española, que ya supera los 4.000 kilómetros, así como proyectos como el aumento de la velocidad de circulación de 300 a 350 kilómetros por hora en la línea Madrid-Barcelona. “¿Con quién queremos competir?, ¿con China?”, ha preguntado directamente al ministro, poniendo en duda la necesidad y la viabilidad de este tipo de inversiones.

El diputado de Junts, formación que contribuyó a la investidura de Pedro Sánchez, ha vinculado su petición de dimisión al reciente accidente ferroviario de Gelida (Barcelona) y a lo que considera una falta de inversión y mantenimiento en las infraestructuras convencionales. Aunque el siniestro ha sido atribuido a las lluvias torrenciales de las últimas semanas, Gavin i Valls ha sostenido que el accidente podría haberse evitado.

“El accidente de Gelida, por un talud que cayó, pudo evitarse, porque es idéntico al que sucedió en noviembre de 2018 en Vacarisses”, ha recordado. En aquel suceso, también provocado por el desprendimiento de un talud y atribuido entonces a la lluvia por Adif y Renfe, falleció una persona y resultaron heridas otras 49.

Desde Junts, el diputado ha insistido en la necesidad de replantear las prioridades en materia de transporte ferroviario, apostando por la seguridad y la mejora del servicio diario frente a nuevos proyectos de alta velocidad.