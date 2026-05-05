Granada, 5 de mayo de 2026 — En el ecuador de la carrera electoral, Antonio Maíllo, candidato de la coalición Por Andalucía a la Junta, ha aprovechado su visita al emblemático barrio del Albaicín en Granada para valorar positivamente los últimos datos del Centro de Estudios Andaluces (Centra). El barómetro otorga a su formación una horquilla de entre 4 y 7 escaños, una cifra que el candidato interpreta como el inicio de una tendencia al alza.

«Aunque la encuesta se hizo hace 20 días, es una constatación de lo que ya percibimos: somos la fuerza de izquierda con capacidad de crecimiento», ha afirmado Maíllo, apelando a la movilización ciudadana para superar los cinco representantes actuales y consolidar un grupo parlamentario fuerte.

El debate de RTVE: «La alternativa a Moreno»

El también coordinador federal de IU se ha mostrado satisfecho tras el primer debate televisado, asegurando que su coalición es la única que presenta una «alternativa solvente y de rigor» frente a la gestión del Partido Popular.

El foco de Moreno Bonilla: Maíllo destacó, con cierta ironía, la «obsesión» que el presidente de la Junta mostró hacia él durante el encuentro: «Nos sorprendió gratamente que Moreno estuviera obsesionado conmigo; eso es porque le planteamos propuestas reales».

Maíllo destacó, con cierta ironía, la «obsesión» que el presidente de la Junta mostró hacia él durante el encuentro: «Nos sorprendió gratamente que Moreno estuviera obsesionado conmigo; eso es porque le planteamos propuestas reales». Valoración del equipo: Fuentes de la candidatura de Por Andalucía refuerzan esta sensación de victoria moral, asegurando que «el debate se le quedó corto» y que el candidato logró proyectar la imagen de futuro que buscaban.

Vivienda y turismo: Prohibición de pisos turísticos

Desde el Albaicín, una de las zonas más afectadas por la gentrificación, Maíllo ha situado la vivienda como el eje central de su programa, lanzando una propuesta contundente contra la presión turística:

Zonas tensionadas: Prohibición total de nuevos pisos turísticos en barrios donde el mercado de la vivienda esté saturado. Turismo regulado: Fomentar un modelo que no expulse a los vecinos de sus barrios. Alquiler accesible: Liberación de viviendas para aumentar la oferta de alquiler residencial.