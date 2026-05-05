El Ministerio Público ratifica los siete años de prisión para el comisionista, mientras que el PP —en su papel de acusación popular— sí reduce su solicitud a cinco años al valorar su colaboración.

MADRID – En una jornada clave del juicio por la presunta trama de amaños en contratos de mascarillas, la Fiscalía Anticorrupción ha elevado este lunes a definitivas sus conclusiones. El fiscal jefe, Alejandro Luzón, ha decidido no aplicar rebajas en la petición de condena para Víctor de Aldama, manteniendo la solicitud de siete años de cárcel para el empresario y presunto «conseguidor» de la red.

La decisión de la Fiscalía supone un revés estratégico para la defensa de Aldama, que confiaba en que su reciente declaración ante el tribunal —en la que realizó graves acusaciones contra diversos cargos públicos y detalló el funcionamiento de la trama— le valiera el reconocimiento de una atenuante de confesión «muy cualificada» por parte del Ministerio Público. De haber accedido la Fiscalía a rebajar la pena, el empresario habría tenido una vía clara para evitar el ingreso en prisión.

Contraste con la acusación popular

A diferencia de la Fiscalía, la acusación popular que ejerce el Partido Popular (PP) sí ha modificado su postura. El abogado del partido, Alberto Durán, ha reducido su petición de pena para Aldama de siete a cinco años, justificando que la colaboración del empresario ha sido útil para el esclarecimiento de los hechos y para abrir nuevas líneas de investigación relacionadas con otros posibles delitos en contratos de obra pública.

Por su parte, el resto de las peticiones de Anticorrupción se mantienen inamovibles para los principales implicados:

José Luis Ábalos: Se mantienen los 24 años de cárcel solicitados originalmente. El exministro de Transportes, que concluyó su interrogatorio este lunes, ha defendido su inocencia y ha acusado a la Unidad Central Operativa (UCO) de actuar con «intencionalidad» para imputarle delitos.

Se mantienen los solicitados originalmente. El exministro de Transportes, que concluyó su interrogatorio este lunes, ha defendido su inocencia y ha acusado a la Unidad Central Operativa (UCO) de actuar con «intencionalidad» para imputarle delitos. Koldo García: La Fiscalía ratifica la petición de 19 años y medio de prisión para el exasesor ministerial.

Recta final del juicio

Durante la sesión, las defensas de Ábalos y Koldo García también elevaron sus conclusiones a definitivas, reclamando la libre absolución de sus representados al considerar que no existen pruebas de criminalidad.

Con la ratificación de las penas por parte de Anticorrupción, el juicio entra en su fase de informes finales. Está previsto que este viernes las partes expongan sus alegatos finales, tras lo cual el proceso quedará visto para sentencia. La decisión final sobre si la confesión de Aldama merece una reducción de condena recae ahora exclusivamente en el tribunal, que deberá ponderar si su testimonio aporta un valor judicial suficiente para mitigar las penas solicitadas por el fiscal.