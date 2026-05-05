La Audiencia Nacional retoma las sesiones con las testificales de los agentes que participaron en la incautación del material sensible que originó la macrocausa Tándem.

MADRID – El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la operación Kitchen —el presunto operativo parapolicial diseñado para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas— centra su atención este martes en los registros efectuados al excomisario José Manuel Villarejo. Esta jornada es crucial, ya que el material intervenido en dichas entradas constituye la base documental sobre la que se asienta no solo esta pieza, sino todo el entramado del caso Tándem.

Testigos clave y la estrategia de la defensa

En esta quinta semana de juicio, el foco se desplaza hacia la legalidad de las pruebas. Están citados a declarar varios agentes de la Policía Nacional que participaron, en noviembre de 2017, en los registros de las viviendas y la oficina de Villarejo en la Torre Picasso. Fue en esos emplazamientos donde se hallaron las agendas y grabaciones que detallan la supuesta trama para sustraer información comprometedora para el Partido Popular.

La estrategia de la defensa de Villarejo, liderada por el abogado Antonio García Cabrera, busca invalidar estas pruebas. Los puntos principales de su comparecencia son:

Cuestionamiento de la cadena de custodia: La defensa sostiene que hubo irregularidades en el manejo de los dispositivos y documentos incautados.

La defensa sostiene que hubo irregularidades en el manejo de los dispositivos y documentos incautados. Impugnación de los registros: Se intenta demostrar que las entradas en los domicilios vulneraron derechos fundamentales, lo que podría anular parte de la carga probatoria.

Otros implicados en la sesión

La jornada también afecta a otros acusados de alto perfil, como el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Asimismo, la defensa de Sergio Ríos —antiguo chófer de Bárcenas y presunto confidente— se ha sumado a la solicitud de estas testificales, ya que su propio domicilio también fue objeto de registro en 2020 durante la instrucción de la causa.

Con estas declaraciones, el tribunal busca determinar si el origen de la investigación cumple con todas las garantías legales o si, como sostienen los acusados, existieron fallos en el procedimiento que podrían comprometer el desarrollo final del juicio.