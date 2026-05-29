El piloto de Ducati reaparece en los entrenamientos libres del GP de Italia sin asumir riesgos en una pista delicada. Fabio Di Giannantonio lideró la sesión inaugural en el trazado toscano.

MUGELLO.— Volvió la acción al asfalto de Mugello, y con ella, el regreso de Marc Márquez a los mandos de su Ducati en la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) del Gran Premio de Italia. En un arranque marcado por la prudencia y la gestión de las condiciones de la pista, el nonacampeón del mundo firmó la decimoquinta posición final, a 1.177 segundos del mejor tiempo de la mañana, establecido por el italiano Fabio Di Giannantonio.

El propio Márquez se encargó de disipar cualquier alarma nada más bajarse de la moto. Aún con el casco puesto en el box, el de Cervera mantuvo una breve charla con Gigi Dall’Igna para asegurarle que todo marchaba según lo previsto, que las sensaciones eran buenas y que la estrategia pasaba por ir progresando de manera paulatina a lo largo del fin de semana.

Prudencia ante los parches de humedad

La hoja de ruta de Márquez estuvo condicionada por el clima. La lluvia que descargó sobre el trazado de la Toscana a primera hora de la mañana dejó un asfalto muy delicado. Aunque la parrilla optó por montar neumáticos de seco desde el inicio, la presencia de numerosos parches de humedad aconsejaba máxima precaución. Por ello, Marc prefirió observar los toros desde la barrera durante los primeros doce minutos de la sesión, analizando el comportamiento de sus rivales antes de saltar a la pista. No fue el único en adoptar esta postura conservadora; pilotos como Fermín Aldeguer y Fabio Quartararo también retrasaron su salida.

El español hizo su aparición en pista cuando restaban algo más de 33 minutos para el final, completando un total de 14 vueltas repartidas en dos tandas. A pesar de irse largo en algún viraje del técnico circuito italiano, Márquez rodó siempre bajo control y sin asumir riesgos innecesarios de caída. No corrió la misma suerte su compañero en el equipo oficial Ducati Lenovo, Pecco Bagnaia, quien protagonizó un pequeño percance al caérsele la moto, ya detenida, en la grava de la escapatoria.

‘Diggia’ manda en un crono aún lejano

Fabio Di Giannantonio dominó la tabla de tiempos con un registro de 1:46.242, una marca que todavía se encuentra lejos del récord absoluto de Mugello, establecido el año pasado por el propio Marc Márquez con un estratosférico 1:44.169.

‘Diggia’ aventajó en 0.369 segundos a Jorge Martín, que terminó segundo. El ‘top 10’ de la sesión lo completaron Ai Ogura, Maverick Viñales, Jack Miller, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Pecco Bagnaia, Raúl Fernández y Franco Morbidelli. En cuanto al resto de la representación española, Joan Mir concluyó 13º, Márquez 15º y Álex Rins 20º. La sesión también certificó el regreso a la competición del probador Cal Crutchlow, quien cerró la clasificación en la 22ª plaza.

Márquez arranca así el Gran Premio de Italia priorizando las sensaciones sobre el cronómetro, consciente de que el fin de semana en territorio de Ducati no ha hecho más que empezar.