El Gobierno central declarará este martes la ‘situación de interés para la seguridad nacional’ en Ceuta y constituirá un mando único para coordinar la respuesta a la crisis migratoria, según ha anunciado este lunes en la ciudad autónoma el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras reunirse con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

La nueva estructura, que se aprobará mediante un real decreto en el Consejo de Ministros, estará dirigida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Este mando único contará con un comité especializado integrado por el Gobierno de Ceuta, la Delegación del Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), los ministerios implicados y el asesoramiento del Departamento de Seguridad Nacional.

Según ha explicado Carlos Cuerpo, este mecanismo busca acelerar los procedimientos de retorno de migrantes cuando proceda, la tramitación de expedientes de asilo y la gestión de los menores no acompañados, cuya cifra de filiados e identificados supera ya los 2.900.

Ampliación del Plan de Desarrollo Socioeconómico

Junto a la medida organizativa, el Ejecutivo reforzará de manera inmediata el Plan de Desarrollo Integral Socioeconómico de Ceuta de 2022 —dotado hasta la fecha con más de 180 millones de euros— para destinar nuevos recursos a tres ejes prioritarios:

Seguridad: Refuerzo de la seguridad urbana y fronteriza.

Refuerzo de la seguridad urbana y fronteriza. Gestión migratoria: Agilización de los retornos y atención a la población migrante en la ciudad.

Agilización de los retornos y atención a la población migrante en la ciudad. Economía local: Impulso de medidas de choque para pymes, autónomos y sectores como el pequeño comercio, que sufrió caídas iniciales de actividad superiores al 30 %.

Para coordinar los apoyos económicos, responsables del Instituto de Crédito Oficial (ICO) e ICEX mantendrán reuniones con el tejido empresarial ceutí, mientras que delegaciones del Gobierno y la Ciudad Autónoma perfilan el paquete definitivo de ayudas.