El departamento de Sira Rego impulsará una reforma de la Ley de protección a la infancia para vetar la asistencia y participación de menores de 18 años en espectáculos con violencia hacia animales.

El Ministerio de Juventud e Infancia ha anunciado su intención de prohibir la entrada de menores de edad a las corridas de toros y a cualquier otro evento o espectáculo donde se ejerza violencia contra los animales. Esta medida se articulará a través de una reforma de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi), según han confirmado fuentes del departamento que dirige Sira Rego.

La propuesta legislativa busca impedir no solo la asistencia de los menores como espectadores, sino también su participación activa en este tipo de actividades. El objetivo central de la reforma es blindar la protección de los niños y adolescentes en entornos donde se desarrollen prácticas que el ministerio vincula con la violencia animal, extendiendo el veto a la totalidad de los menores de 18 años.

Cumplimiento de las recomendaciones de la ONU

Con esta iniciativa, el Gobierno de España pretende dar cumplimiento a las advertencias realizadas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Ya en el año 2018, este organismo internacional instó formalmente a España a prohibir la asistencia de menores a los festejos taurinos con el propósito de «prevenir los efectos nocivos» que la exposición a estos espectáculos puede tener en el desarrollo de la infancia.

La reforma de la Lopivi se presenta así como el instrumento jurídico para materializar una recomendación que la ONU justifica en la salvaguarda de la integridad moral y psicológica de los más jóvenes. El Ministerio de Juventud e Infancia refuerza con este paso su agenda legislativa, situando la protección frente a la violencia en el centro de la normativa de infancia, en línea con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado español.