El Circuito de Barcelona-Catalunya acoge desde este lunes la primera toma de contacto de las escuderías con la nueva reglamentación, en unas jornadas clave para la puesta a punto de los monoplazas.

El «Gran Circo» de la Fórmula 1 vuelve a la actividad con el inicio de los test oficiales de pretemporada, una cita ineludible para que equipos y pilotos calibren el rendimiento de sus máquinas antes del comienzo del Mundial. Barcelona se convierte esta semana en el epicentro del automovilismo mundial al albergar la primera de las tres tandas de entrenamientos preparativos programadas por la organización. Tras las pruebas en la Ciudad Condal, el certamen se trasladará al Circuito Internacional de Sakhir, en Bahréin, para completar el proceso de rodaje.

Calendario y horarios en Montmeló

Las pruebas en el trazado catalán, denominadas «Shakedown Week», se desarrollan desde este lunes 26 de enero y se prolongarán hasta el próximo viernes 30 de enero. Durante estas cinco jornadas, la actividad en pista comenzará aproximadamente a las 09:00 horas y se extenderá hasta las 18:00 horas, contando con un receso al mediodía para el descanso de los equipos.

Posteriormente, la pretemporada se completará con dos estancias más en Bahréin:

• Segundo test: del 11 al 13 de febrero.

• Tercer test: del 18 al 20 de febrero.

En las citas de Sakhir, debido a la diferencia horaria, el inicio de los entrenamientos se adelantará a las 08:00 horas, finalizando la sesión a las 17:00 horas. Estas sesiones resultan críticas para los ingenieros, que deberán recopilar datos fundamentales antes de que el Mundial eche a rodar oficialmente en marzo en el trazado de Albert Park, Australia.

Televisión: Cómo seguir los test en directo

Los aficionados que deseen seguir la evolución de los monoplazas y los tiempos de los pilotos podrán hacerlo a través de la plataforma DAZN, que ostenta los derechos de emisión de la Fórmula 1 y ofrecerá cobertura de las pruebas. Las jornadas de entrenamiento sirven como preludio a un calendario de 2026 especialmente extenso, que contará con dos citas en territorio nacional: el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, del 12 al 14 de junio, y el Gran Premio de España, programado del 11 al 13 de septiembre.