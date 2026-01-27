La ciudad autónoma de Ceuta dispone hoy de varias farmacias de guardia distribuidas por distintas zonas, garantizando la atención farmacéutica a la ciudadanía durante las 24 horas del día para cubrir cualquier necesidad urgente de medicamentos o asesoramiento profesional.

Las farmacias designadas para la jornada de hoy son:

Zona Centro: ZURITA C.B., que presta servicio de guardia para los vecinos del núcleo urbano.

ZURITA C.B., que presta servicio de guardia para los vecinos del núcleo urbano. Campo Exterior: PÉREZ RUBIO, encargada de atender las necesidades farmacéuticas en esta área de la ciudad.

PÉREZ RUBIO, encargada de atender las necesidades farmacéuticas en esta área de la ciudad. Turno de Noche: PUYA C.B., que permanecerá operativa durante el horario nocturno para toda la ciudad.

Este sistema de guardias permite que la población cuente con un punto de atención farmacéutica fuera del horario habitual de apertura, especialmente en situaciones de urgencia o durante la noche.

Organización de los turnos

Las farmacias de guardia en Ceuta se organizan en turnos de día y de noche, asegurando un servicio continuo a lo largo de toda la jornada.

Recomendaciones a los usuarios

Se recomienda acudir con receta médica cuando sea necesaria para la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción, así como informarse previamente sobre el horario exacto del turno de guardia.

Con esta distribución, Ceuta refuerza su compromiso con la salud pública, garantizando el acceso a los servicios farmacéuticos esenciales en cualquier momento del día.