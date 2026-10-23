MADRID — La histórica Fiesta de la Trashumancia de Madrid se verá obligada a alterar de manera sustancial su itinerario tradicional en su edición de este año, que se celebrará el próximo domingo 25 de octubre. La acampada reivindicativa instalada en la Puerta del Sol en protesta por el acceso a la vivienda ha impedido el paso habitual del rebaño, obligando a replantear el trayecto que cada año reúne a miles de madrileños y visitantes.

Lee tambien: La acampada de Sol roza la duración del 11-M en plena mutación interna y debate sobre la desacampada

El rebaño, compuesto por unas 1.250 ovejas y 160 cabras, no pisará finalmente la Puerta del Sol ni llegará hasta la plaza de Cibeles —sede del Ayuntamiento de Madrid—. Ante esta situación, el Consistorio ha reubicado el acto institucional de la entrega de los tradicionales maravedíes a la histórica plaza de la Villa.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Las críticas del Ayuntamiento y el nuevo itinerario

Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, ha calificado de «lamentable» tener que modificar la ruta debido a una «acampada ilegal que la Delegación de Gobierno se niega a levantar», señalando que el Ayuntamiento agotará las vías judiciales para resolver la situación, la cual también amenaza con complicar los preparativos navideños en el kilómetro cero.

Lee tambien: Una diputada de Más Madrid apela a «la vía francesa» y plantea «prender fuego» a la sede del Gobierno de Ayuso en la Puerta del Sol

Por su parte, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, detalló el plano alternativo diseñado para el tránsito del ganado:

Salida (10:00 h): Desde la Casa de Campo (Puerta del Rey), ascendiendo por el Paseo de la Virgen del Puerto y el Paseo Ciudad de Plasencia.

Desde la Casa de Campo (Puerta del Rey), ascendiendo por el Paseo de la Virgen del Puerto y el Paseo Ciudad de Plasencia. Paso histórico: El ganado remontará la Cuesta de la Vega y la Cuesta de Ramón hasta la Catedral de la Almudena.

El ganado remontará la Cuesta de la Vega y la Cuesta de Ramón hasta la Catedral de la Almudena. Recepción oficial (11:15 – 11:25 h): El rebaño avanzará por la calle Mayor hasta la plaza de la Villa , donde tendrá lugar la entrega de los maravedíes a las autoridades municipales.

El rebaño avanzará por la calle Mayor hasta la , donde tendrá lugar la entrega de los maravedíes a las autoridades municipales. Regreso: Desde allí, la ruta continuará por la plaza Mayor, la calle de Toledo, la plaza de la Cebada, la Carrera de San Francisco y la calle de Bailén, para enfilar de vuelta el camino hacia los rediles de la Casa de Campo.

Pese a los cambios obligados por la ocupación de la céntrica plaza madrileña, la organización y las instituciones confieren total normalidad y seguridad al desarrollo de una de las tradiciones pastorales y medioambientales más queridas de la capital.