Este domingo los relojes se han atrasado una hora en toda España, también en Ceuta. Es un gesto que se repite cada octubre y cada marzo desde hace medio siglo, pero no siempre ha sido así: entre 1950 y 1973 los españoles no cambiaron la hora ni una sola vez.

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Si todavía tienes dudas sobre el ajuste de esta madrugada, aquí tienes cuándo y cómo se atrasó el reloj al horario de invierno. Pero ¿de dónde viene esta costumbre?

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1918: el primer cambio de hora

España aplicó por primera vez el horario de verano en 1918, en plena Primera Guerra Mundial, siguiendo el ejemplo de otros países que buscaban ahorrar combustible y aprovechar mejor la luz del día.

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Durante las décadas siguientes la medida fue irregular. Hubo años en los que se aplicó y otros en los que no: entre 1920 y 1925, y de nuevo entre 1930 y 1936, España no adelantó el reloj en verano.

1940: España adopta la hora de Alemania

El cambio más duradero llegó en 1940, cuando el régimen de Franco decidió adelantar la hora oficial para igualarla con la de Alemania. Desde entonces, la España peninsular, Baleares, Ceuta y Melilla viven con el horario de Europa central, aunque por su posición geográfica les correspondería el de Greenwich, el mismo que usan Portugal, Reino Unido y Canarias.

Ese desfase es la razón por la que en España se come, se cena y se anochece más tarde que en la mayoría de países europeos.

1950-1973: los años sin cambio de hora

Entre 1950 y 1973 España dejó de aplicar el horario de verano. Durante casi 25 años, la hora fue la misma en enero que en agosto.

Todo cambió con la crisis del petróleo de 1973. La subida del precio del crudo llevó a muchos países a recuperar el horario de verano para ahorrar energía, y España lo reinstauró de forma urgente en 1974. Desde entonces no ha dejado de cambiar la hora dos veces al año.

De la norma española a la europea

A partir de 1980 la Comunidad Económica Europea empezó a coordinar los horarios de verano e invierno de sus miembros. Hoy el sistema está regulado por la directiva europea 2000/84/CE, que fija para toda la Unión el último domingo de marzo y el último de octubre como fechas de cambio.

En España, esa directiva se aplica a través del Real Decreto 236/2002, que obliga a publicar en el BOE un calendario de cambios cada cinco años. El último cubría de 2022 a 2026. Aquí repasamos el paso al horario de verano de este año.

2018: Europa vota acabar con el cambio de hora

El debate sobre su utilidad se reabrió en 2018, cuando la Comisión Europea lanzó una consulta pública que recibió más de 4,6 millones de respuestas, la más participativa de su historia. La mayoría pidió eliminar los cambios.

La Comisión propuso entonces suprimirlos y dejar que cada país eligiera qué horario mantener, y el Parlamento Europeo lo respaldó en 2019. Sin embargo, los Gobiernos no llegaron a un acuerdo y la medida quedó bloqueada.

En octubre de 2025, el Gobierno español volvió a pedir a la UE que acabara con los cambios estacionales a partir de 2026. Por ahora no hay acuerdo, y Bruselas ya ha publicado el calendario hasta 2031. Lo explicamos en el cambio de hora llega el 25 de octubre y no será el último.

¿Qué horario se quedaría?

Si algún día se elimina el cambio, España tendría que elegir entre quedarse con el horario de verano o con el de invierno. Un comité de expertos creado en 2019 se inclinó por el de invierno, por ser el que mejor se ajusta a la hora solar. Es también la opción que defiende la Sociedad Española del Sueño.

Ceuta, un caso particular este año

En Ceuta el cambio de hora tiene un efecto añadido: Marruecos volvió al horario GMT el pasado 20 de septiembre y ya no cambia el reloj. Desde esta madrugada la diferencia con el país vecino es de una hora. Te contamos cómo queda la diferencia horaria entre Ceuta y Marruecos y cómo afecta el cambio de hora de octubre a Ceuta.

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