Jimena González rehúsa retirar sus manifestaciones del Diario de Sesiones en el Pleno de la Asamblea tras instar a la ocupación de la Real Casa de Correos en el marco de la crispación callejera que vive la capital por la acampada de la vivienda y la huelga educativa.

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La diputada de la formación Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Jimena González, ha protagonizado este jueves una grave controversia parlamentaria al invocar «la vía francesa» en el Pleno de la Cámara autonómica y plantear expresamente que la ciudadanía acceda al interior de la Real Casa de Correos —sede del Ejecutivo regional y ubicación del despacho de la presidenta Isabel Díaz Ayuso— para «prenderle fuego». A pesar de los requerimientos formales formulados por la Presidencia del Parlamento madrileño para corregir su intervención, la representante política se ha negado de manera explícita a retirar sus palabras.

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Las declaraciones de la parlamentaria han tenido lugar en el transcurso de su turno de réplica a la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, durante la celebración de un debate centrado en la situación de los empleados públicos. En su alocución, González ha aseverado: «A lo mejor la señora Ayuso prefiere que la gente use la vía francesa y que entre a la Real Casa de Correos y le prenda fuego». La diputada de Más Madrid ha vinculado esta afirmación al malestar expresado por la presidenta de la Comunidad de Madrid respecto a la acampada instalada en la Puerta del Sol, la cual ha calificado como una manifestación de protesta «totalmente pacífica y cívica».

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Reacción del Gobierno regional y advertencia del presidente de la Asamblea

La respuesta del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid se ha producido de manera inmediata en el propio hemiciclo. La consejera Rocío Albert ha afeado de forma contundente la intervención de la diputada de la oposición, señalando que sus expresiones «no es lo que se espera de una Asamblea» y tildándolas de «una verdadera vergüenza». Asimismo, Albert ha manifestado que la representante parlamentaria evidencia «un problema muy serio» si considera que esas manifestaciones resultan acordes con la responsabilidad que ostenta ante los ciudadanos madrileños.

Por su parte, el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha tomado la palabra para requerir a la diputada de Más Madrid la retirada de unas afirmaciones que ha calificado de «en extremo graves». Ossorio ha recordado que en la reunión de la Junta de Portavoces había solicitado expresamente que ninguna intervención parlamentaria pudiera ser interpretada como una incitación a la violencia, enfatizando que ello constituye «lo peor que puede hacer un político». En este sentido, el presidente de la Cámara ha advertido de que la expresión pronunciada puede entenderse como un llamamiento directo a trasladar a España los disturbios registrados en Francia y a «quemar la Puerta del Sol». Requerida formalmente si aceptaba retirar la frase del Diario de Sesiones, González ha rechazado rectificar, limitándose a reiterar la defensa del derecho constitucional a la huelga y ratificando el sentido de sus palabras.

El trasfondo de la «vía francesa» y la tensión en la Puerta del Sol

La referencia a «la vía francesa» efectuada por la diputada alude al contexto de movilizaciones que afecta al país vecino. Dichas protestas se iniciaron el pasado 18 de septiembre con bloqueos en centros educativos de la academia de Créteil, extendiéndose con posterioridad a la totalidad del territorio francés. El pasado 17 de octubre, las movilizaciones contra el incremento del coste de la vida derivaron en saqueos de establecimientos comerciales e incendios en inmuebles públicos, entre ellos el histórico Ayuntamiento de Limoges. El balance de estos episodios en Francia arroja un manifestante fallecido, más de 500 agentes de la autoridad heridos y más de un millar de detenidos, habiendo decretado las autoridades de la República toques de queda en diversas zonas.

El incidente parlamentario se produce en un escenario de elevada tensión en las vías públicas de la capital de España. La acampada por la vivienda permanece instalada frente a la Real Casa de Correos desde el pasado 27 de septiembre, fecha en la que se estableció tras una marcha convocada por el Sindicato de Inquilinas, llegando a contabilizar más de 1.000 tiendas de campaña en el recinto de la Puerta del Sol. La Comunidad de Madrid ha reclamado formalmente su desalojo a la Delegación del Gobierno, estamento que no ha ejecutado la actuación policial, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el pasado 5 de octubre la petición dictada para un desalojo inmediato.

A este conflicto en el espacio público se ha sumado la huelga educativa indefinida que dio comienzo el pasado 14 de octubre en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Los colectivos organizadores han ubicado puntos informativos en la Puerta del Sol desde la jornada de inicio, desembocando las rondas de piquetes, cortes de tráfico y manifestaciones en la misma plaza donde se ubica la sede del Gobierno autonómico, en una evolución paralela al inicio del conflicto estudiantil registrado en suelo francés.