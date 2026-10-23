Los comunicadores madrileños reprueban los duros ataques vertidos por el presidente argentino en un acto institucional en Madrid, calificándolos de falta de educación y señalando que sus palabras insuflan tensión en la precampaña política española

Las recientes descalificaciones vertidas por el presidente de la República Argentina, Javier Milei, contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, han generado una inmediata y contundente reacción en los principales espacios informativos de Mediaset. Tan solo veinticuatro horas después de la respuesta pública emitida por el periodista Jesús Cintora ante este choque institucional, las figuras de referencia de Telecinco y Cuatro han alzado la voz de forma coordinada durante sus respectivas emisiones matinales para condenar el tono y los términos empleados por el mandatario sudamericano en su visita a la capital española.

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Durante las entregas de este jueves, 22 de octubre, tanto Ana Rosa Quintana desde el plató de El programa de AR como Nacho Abad al frente de En boca de todos han coincidido en señalar la improcedencia diplomática de las declaraciones del dirigente libertario. La comunicadora madrileña ha tildado la situación de «inadmisible», mientras que el periodista de Cuatro ha apelado de forma explícita al decoro institucional y a la «educación» que debe regir en las relaciones internacionales entre representantes de Estado.

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El duro editorial de Ana Rosa Quintana en las mañanas de Telecinco

La jornada en El programa de AR ha comenzado con el habitual monólogo analítico de su presentadora. A pesar de mantener su línea crítica habitual respecto a la gestión del Ejecutivo central, Quintana ha sorprendido a los espectadores al censurar con rotundidad la actitud exhibida por el mandatario argentino en suelo español. «Esto es verdad, y que vaya por delante, el presidente argentino no puede venir a España a insultar a nuestro presidente. Es inadmisible la sarta de insultos que le hemos escuchado», ha aseverado la comunicadora en el arranque del espacio de Telecinco.

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En este sentido, la periodista ha analizado el impacto electoral que esta controversia internacional puede generar en el escenario político patrio, sugiriendo que el mandatario sudamericano «le ha hecho la campaña al Gobierno» al convertir sus ataques en «gasolina para esta precampaña». Echando mano de un recurso deportivo, Quintana ha recordado que Milei emplea el vocablo ‘zurdo’ con intención peyorativa para dirigirse a Pedro Sánchez, una paradoja tratándose del «presidente de un país que tiene a los dos mejores zurdos de la historia: Maradona y Messi».

Prosiguiendo con su reflexión antes de dar paso a la mesa de debate político, la presentadora ha matizado el perfil del jefe del Ejecutivo español: «Ha mostrado su habilidad para que su mano derecha no sepa lo que hace su mano izquierda. Ha pactado a derecha y a izquierda para mantenerse en el poder. En realidad el presidente no es zurdo, es muy diestro». Finalmente, ha sentenciado el bloque editorial recordando la dialéctica de polarización mediática con una máxima sociológica: «Todo superhéroe necesita un villano».

Nacho Abad exige educación institucional en ‘En boca de todos’

Por su parte, el programa En boca de todos ha abordado la polémica minutos después de su inicio, en el marco de una entrevista realizada al exsecretario general de UGT, Cándido Méndez. El espacio conducido por Nacho Abad ha emitido piezas informativas donde se reflejaba la sintonía del líder argentino con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, bajo el rótulo «Ayuso estrena despacho y recibe con los brazos abiertos a Milei».

Al evaluar el contenido de las manifestaciones de Milei, el periodista de Cuatro ha manifestado sin rodeos su postura: «Ayer, Milei se sobró tres pueblos con Pedro Sánchez, también se lo digo. Hay una cosa que es la educación». En su argumentación, Abad ha enfatizado las obligaciones éticas inherentes al ejercicio de la representación política internacional: «Uno tiene que saber que, cuando tiene un cargo institucional, hay determinadas cosas que no se pueden decir o no se deben decir». Tras estas valoraciones, el formato ha continuado con el análisis de la coyuntura política junto a los colaboradores de la mesa.

El origen del conflicto: la intervención de Milei ante el Foro Nueva Economía

Para comprender el origen de la marejada mediática es necesario remontarse al miércoles 21 de octubre, fecha en la que Javier Milei participó en un desayuno de trabajo organizado por el espacio Nueva Economía Forum. Durante el acto, el mandatario argentino tachó a Pedro Sánchez de «imprintable dictador» y definió a España como la «cuna del liberalismo» ante el auditorio presente. En el transcurso de su alocución, el presidente sudamericano llegó a afirmar que «es una deuda de honor que tienen con su propia sangre sacar a los socialistas a patadas», añadiendo descalificaciones de carácter personal: «Pedrito es bien corrupto, ¿no? La otra vez cuando se lo dije se ofendió y después le estallaron un montón de casos». Asimismo, no dudó en definirse abiertamente como «amigo de Santiago Abascal y de Isabel Díaz Ayuso».

La respuesta por parte del Partido Socialista Obrero Español no se ha hecho esperar. Desde la primera hora del lunes 19 de octubre, la fachada de la sede nacional de la calle Ferraz luce una lona de grandes dimensiones en respuesta a la visita del mandatario. De forma paralela, el propio Pedro Sánchez difundió un metraje promocional en sus perfiles oficiales de redes sociales enmarcado en una minicampaña informativa: «Si subir las pensiones es ser zurdo, yo soy zurdo. Si dar más tiempo a los padres y madres para disfrutar de sus hijos e hijas es ser zurdo, yo soy zurdo».