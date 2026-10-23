La Audiencia Nacional detecta descuadres relevantes tras cruzar la información contable del Tribunal de Cuentas con los datos aportados por la formación.

MADRID — La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado la ausencia de diversas facturas y justificantes en los libros contables del PSOE. El hallazgo se ha producido en el marco de las investigaciones judiciales dirigidas por la Audiencia Nacional para esclarecer un presunto caso de financiación irregular.

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Según confirman fuentes cercanas a la investigación, los agentes del instituto armado y los peritos judiciales han detectado descuadres significativos tras cruzar la documentación financiera entregada por el propio partido con los informes remitidos por el Tribunal de Cuentas.

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Un cruce de datos revelador

La investigación dio un giro relevante al cotejar dos fuentes de información clave:

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Informes del Tribunal de Cuentas: Los registros oficiales de fiscalización presentados periódicamente por el órgano fiscalizador.

Los registros oficiales de fiscalización presentados periódicamente por el órgano fiscalizador. Contabilidad interna del partido: La documentación aportada a la causa judicial por parte de la propia formación política.

El análisis comparativo ha puesto de manifiesto la falta de soportes documentales que justifiquen determinados ingresos y gastos, lo que ha llevado a los investigadores a poner el foco en la gestión de los fondos y en el cumplimiento de la normativa sobre financiación de partidos políticos.

Clave de la investigación: La UCO trata de determinar si las omisiones documentales responden a meros errores administrativos o si, por el contrario, forman parte de un esquema deliberado para ocultar vías de financiación irregulares.

Próximos pasos judiciales

Tras la entrega del informe técnico por parte de la UCO, la Audiencia Nacional analiza las medidas a adoptar en las próximas semanas. Entre las actuaciones previstas no se descarta:

Requerimientos de información complementaria: Solicitud formal de los justificantes faltantes a las entidades bancarias y proveedores implicados. Citaciones a declarar: Llamamiento en calidad de testigos o investigados a los responsables de las áreas de administración y finanzas correspondientes a los ejercicios analizados.

Por el momento, desde la dirección del partido no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los descuadres detectados, si bien se prevé que aleguen que toda su contabilidad ha sido debidamente fiscalizada en tiempo y forma.