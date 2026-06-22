El organismo estatal alerta de temperaturas que superarán los 40 grados en amplias zonas del país y de la presencia de tormentas secas que amenazan a la naturaleza

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido una advertencia ante la llegada de la primera ola de calor del verano, un episodio de altas temperaturas que incrementa de forma significativa el peligro de incendios forestales en el territorio nacional. La conjunción de una masa sahariana y la presencia de una DANA estancada provocará un ascenso térmico generalizado, con registros que rozarán los 44 grados en puntos de los principales valles fluviales de la mitad sur y del interior peninsular, elevando el riesgo para el entorno natural.

Temperaturas extremas en los valles fluviales y el norte peninsular

El lunes 22, las temperaturas registrarán un ascenso de ligero a moderado en el tercio oriental de la Península, las islas Baleares y el Cantábrico oriental. Las previsiones de la AEMET apuntan a que el termómetro alcanzará valores de entre 40 y 42 ºC en el valle del Ebro, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir, con la posibilidad de superar los 42 ºC de forma local en el interior del Cantábrico oriental y en las depresiones del nordeste. En ambas mesetas, así como en los interiores del sudeste y de Baleares, las máximas oscilarán entre los 37 y los 40 ºC. Asimismo, se prevén tormentas de precipitación poco significativa que podrían originar rachas de viento muy fuertes.

El martes 23 se prevé como el día álgido de este episodio meteorológico. La DANA se mantendrá estacionaria y la masa de aire sahariano continuará afectando al territorio, con un ascenso térmico en el tercio occidental que podría ser localmente notable en zonas del interior de Galicia y Asturias. Durante esta jornada, se superarán los 40 o 42 ºC en el valle del Ebro, las depresiones del nordeste, el interior de Galicia y el Cantábrico, además de los principales valles fluviales del sur. En puntos concretos del Tajo y del curso medio alto del Guadalquivir se podrían rozar los 44 ºC, mientras que de forma generalizada se registrarán entre 37 y 40 ºC en el interior de la Península y Baleares. Durante este día, las tormentas secas serán dispersas y quedarán restringidas de forma mayoritaria al tercio norte.

Noches tropicales y evolución del episodio térmico

El episodio se caracterizará también por valores mínimos muy elevados. Los termómetros se situarán por encima de los 20 ºC en gran parte del país, exceptuando las zonas de montaña. En las depresiones del sur y del este, en el Cantábrico oriental y en los litorales del sudeste, las temperaturas nocturnas podrían superar los 23 o 25 ºC.

Para el miércoles 24, el escenario más probable contempla una generalización de descensos térmicos ligeros, que serán más acusados en la vertiente atlántica y localmente notables en el oeste de Galicia, Asturias y Extremadura. Por contra, las máximas podrían ascender de forma poco significativa en puntos del Cantábrico oriental y del área mediterránea. A pesar de estos descensos, las temperaturas continuarán mostrando valores anormalmente altos en amplias zonas, alcanzando los 40 ºC en el interior del País Vasco, en las depresiones nororientales y en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, donde no se descarta volver a superar los 42 ºC.