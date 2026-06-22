MADRID. – Con las discrepancias públicas reducidas al mínimo, los gobiernos de coalición del Partido Popular y Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León han dejado atrás la fase de los gestos retóricos para ejecutar un detallado y profundo programa común. Aunque la bandera de la «prioridad nacional» suele acaparar los titulares, la alianza entre el centroderecha y la derecha tradicional está desplegando una intensa agenda económica, social, sanitaria y cultural que unifica su modelo de gestión.

El análisis de las medidas adoptadas y de los presupuestos —con Extremadura a la cabeza tras haber aprobado ya sus cuentas para 2026— demuestra una profunda sintonía ideológica y estructural en siete ejes principales:

1. Ofensiva fiscal y recortes de impuestos

La reducción impositiva se ha convertido en el eje motor para abordar problemáticas que van desde la despoblación hasta la vivienda. Los tres ejecutivos regionales avanzan en una batería de rebajas que impactan de forma directa en la propiedad y los negocios, destacando la práctica supresión de los impuestos de Sucesiones y Donaciones.

2. Giro hacia la sanidad privada

Bajo el concepto de «colaboración público-privada», las tres comunidades están acelerando las derivaciones a la sanidad privada para rebajar las listas de espera. El ejemplo más claro está en Extremadura: su presupuesto para 2026 eleva los fondos destinados a derivar operaciones y pruebas diagnósticas a «medios ajenos» hasta los 30,46 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 70% respecto al año anterior.

3. «Guerra» a las normativas medioambientales

Con Vox al frente de carteras específicas de «desregulación» (un esquema inspirado en las políticas de Javier Milei en Argentina), las coaliciones han declarado la batalla a lo que consideran «trabas asfixiantes» para el mundo rural. Su objetivo conjunto es «blindar» al sector primario frente a las exigencias medioambientales derivadas del Pacto Verde europeo.

4. Desmantelamiento de las leyes de memoria histórica

La revisión del pasado es uno de los puntos con mayor carga ideológica. Castilla y León planea aprobar su «Ley de Concordia» antes de junio de 2027 para equiparar a las víctimas de ambos bandos, mientras que Extremadura ya tiene en vigor una norma que elimina los términos «dictadura» o «golpe». Entre los planes inmediatos destaca el blindaje de símbolos como la Cruz de los Caídos en Cáceres para evitar su retirada en aplicación de la legislación estatal.

5. Liberalización de suelo y lucha contra la ocupación

En materia de vivienda, la estrategia ignora las políticas de limitación de precios y se centra en el combate frontal a la ocupación ilegal y en la reactivación de la liberalización del suelo urbanizable, recuperando las esencias de la histórica reforma del suelo estatal impulsada por José María Aznar a finales de los noventa.

6. Defensa de la «identidad» y freno lingüístico

Los tres gobiernos coinciden en la protección de la «idiosincrasia regional» frente a influencias externas o periféricas. Esto se traduce en medidas concretas como la supresión de los programas de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí. Asimismo, en el plano interno, el Gobierno de Aragón prevé iniciar los trámites antes de que acabe el año para clausurar el Instituto Aragonés del Catalán.

7. Fomento de la natalidad y Leyes de Familia

Dejando fuera de los pactos ejecutivos la batalla contra el aborto, el foco se ha redirigido firmemente hacia el impulso de la natalidad. Aragón y Castilla y León preparan planes de apoyo específicos, mientras que Extremadura tramita una nueva «Ley de Familia» orientada a fomentar los nacimientos mediante deducciones fiscales y ayudas directas.

Expertos y analistas señalan que, mientras la oposición de izquierdas suele centrar sus críticas en los discursos más estridentes de Vox, en el fondo se está consolidando de forma silenciosa un modelo de gestión económica y social de corte marcadamente conservador y liberal, sólidamente compartido por el PP y sus socios.