El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ordena la comparecencia de la esposa del presidente del Gobierno y de su asesora tras la apertura de juicio oral decretada el pasado sábado.

Nueva vuelta de tuerca en el plano judicial. El magistrado Juan Carlos Peinado ha citado formalmente a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y a su asesora de confianza, Cristina Álvarez, para que comparezcan en el juzgado este mismo miércoles a las 18:00 horas. El motivo de la citación es la entrega obligatoria de sus respectivos pasaportes.

Esta medida cautelar llega apenas 72 horas después de que el pasado sábado el instructor decretara de forma oficial la apertura de juicio oral contra ambas, en el marco de la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

Retirada de pasaporte tras la apertura de juicio

La entrega del documento oficial busca asegurar el control del proceso judicial y mitigar cualquier riesgo de cara a la celebración de la vista oral. Con esta citación formal a media tarde, el juez Peinado reactiva el foco judicial sobre el entorno del presidente en una semana que se prevé de alta intensidad informativa y procesal.