La ciudad autónoma destina 19,13 euros por ciudadano, casi el triple de la media nacional, impulsada por la presión de extranjería y la realidad social del territorio.

Ceuta vuelve a situarse a la cabeza de España en inversión social y jurídica. Según los datos del XX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española, la ciudad autónoma destinó en 2025 un total de 19,13 euros por habitante a este servicio básico, una cifra que pulveriza la media nacional, situada en 7,25 euros.

A nivel comparativo, solo Canarias (11,41 euros) y Melilla (11,32 euros) logran acercarse tímidamente a los registros ceutíes, confirmando la enorme brecha presupuestaria que existe entre las regiones con fronteras exteriores y el resto del país.

Un crecimiento de dos dígitos en el Turno de Oficio

El informe no solo destaca a Ceuta por el gasto medio acumulado, sino también por el fuerte ritmo de crecimiento presupuestario. En el último año, la inversión global en la ciudad aumentó un 11,7%, marcando la tercera mayor subida de España (solo por detrás de Aragón y La Rioja).

Si se pone el foco exclusivamente en el turno de oficio, el desembolso en Ceuta se disparó un 14,1%, consolidándose como el segundo avance más pronunciado de todo el territorio nacional.

En términos absolutos, el gasto total en la ciudad autónoma ascendió a 1.598.281 euros en 2025. Aunque es una cifra modesta frente a los 70,5 millones de Cataluña o los 57,3 de Madrid, adquiere una dimensión gigantesca al prorratearse entre sus aproximadamente 84.000 habitantes.

Extranjería y presión estructural: los motivos del liderato

Detrás de estos indicadores se esconde una intensa presión estructural en el sistema judicial ceutí. Las características socioeconómicas del territorio y, de manera muy acusada, el peso de la extranjería en la carga de trabajo ordinaria de los letrados, explican por qué Ceuta requiere triplicar los recursos por ciudadano con respecto a la media peninsular.

Durante el año 2025, en Ceuta se tramitaron un total de 5.220 expedientes de justicia gratuita, una ratio de actividad muy elevada para su volumen de población.

Radiografía del sector: Menos abogados para más demanda

El panorama que dibuja el Observatorio a nivel nacional refleja una preocupante paradoja: mientras la demanda ciudadana sube, los profesionales disminuyen.

Datos Clave Nacionales (2025) Cifra / Tendencia Solicitudes totales en España 1,15 millones (+1,7% respecto a 2024) Abogados adscritos al turno de oficio 38.871 profesionales (-2,7% en el año) Caída acumulada de letrados desde 2020 -14,1%

Esta alarmante ecuación de «más demanda y menos profesionales» golpea con especial dureza a Ceuta. Además, los abogados del entorno gestionado por el Ministerio de Justicia (como es el caso de Ceuta) sufren una notable brecha retributiva: por un mismo procedimiento abreviado, un letrado percibe aquí 291 euros, frente a los 442 euros que cobra un homólogo en el País Vasco.