La primera predicción para la semana del 30 de marzo al 5 de abril apunta a un escenario seco en el oeste y sur peninsular, aunque con «mucha incertidumbre» todavía

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha ofrecido este lunes, 23 de marzo, las primeras pinceladas de lo que cabe esperar para la próxima Semana Santa. Según la información disponible, los ciudadanos que planeen desplazarse por el oeste y el sur de la Península podrían encontrarse con una semana de precipitaciones escasas, un pronóstico que favorecería las celebraciones religiosas y el turismo en estas zonas.

Predicción por zonas: ¿dónde podría llover?

Pese a la tendencia general de tiempo seco, la AEMET no descarta la aparición de lluvias en puntos específicos de la geografía española:

Norte y Este peninsular: Existen probabilidades de precipitaciones en los tercios norte y este de la Península.

Existen probabilidades de precipitaciones en los tercios norte y este de la Península. Archipiélagos: Tanto en Canarias como en Baleares no se descarta la inestabilidad durante los días festivos.

En cuanto a las temperaturas, los expertos señalan que se situarán en valores normales para la época o incluso por debajo de lo habitual en el norte y el este peninsular. No obstante, Meteorología advierte que la fiabilidad de este pronóstico irá aumentando conforme se acerquen las fechas clave.

La semana previa (del 23 al 29 de marzo)

Antes de la llegada de la Semana Santa, España atraviesa una semana de contrastes marcados por la borrasca Therese: