Más de 14.500 espectadores presenciaron la inauguración de un ciclo que contará con 60 festejos hasta octubre, en un año que busca batir récords de asistencia

El sonido de los clarines y timbales volvió a tronar este domingo, 22 de marzo, en la Plaza de Toros de Las Ventas. La temporada madrileña ha quedado oficialmente inaugurada con el primero de los 60 festejos programados hasta el Día de la Hispanidad. Con un ambiente de gala y una afición al alza, el objetivo de la empresa es superar el histórico millón de espectadores alcanzado el pasado año. Sin embargo, en lo estrictamente taurino, la corrida de Celestino Cuadri no permitió el lucimiento de la terna en una tarde marcada por la falta de casta de los astados.

Un minuto de silencio y una corrida sin fondo

La tarde comenzó con un emotivo minuto de silencio en memoria de figuras vinculadas a la plaza recientemente fallecidas, como el periodista Miguel Ángel Moncholi o el ganadero Julio Stuyck. Tras el respeto, la seriedad de los toros de Cuadri —impecables de lámina y presencia— impuso respeto en los tendidos, pero su juego resultó decepcionante: animales vacíos de raza que frenaron las aspiraciones de los diestros.

Pepe Moral: El sevillano protagonizó el momento de mayor tensión al recibir al primer toro de 680 kilos a portagayola. El animal se frenó en seco en el embroque, provocando un forcejeo angustioso del que el torero salió ileso de milagro. Pese a buscarle las vueltas a su lote, el mal uso de la espada y la duración de la faena le llevaron a escuchar dos avisos.

El sevillano protagonizó el momento de mayor tensión al recibir al primer toro de 680 kilos a portagayola. El animal se frenó en seco en el embroque, provocando un forcejeo angustioso del que el torero salió ileso de milagro. Pese a buscarle las vueltas a su lote, el mal uso de la espada y la duración de la faena le llevaron a escuchar dos avisos. Damián Castaño: Firmó los pasajes más artísticos sobre la mano derecha en el segundo de la tarde, bajando mucho la mano, pero el toro «echó el freno de mano» y lanzó un derrote seco a la cara del salmantino que cortó cualquier posibilidad de triunfo.

Firmó los pasajes más artísticos sobre la mano derecha en el segundo de la tarde, bajando mucho la mano, pero el toro «echó el freno de mano» y lanzó un derrote seco a la cara del salmantino que cortó cualquier posibilidad de triunfo. Gómez del Pilar: El madrileño, que venía de cortar una oreja en Villaseca el día anterior, mostró una técnica portentosa ante dos oponentes sin raza y con mucho sentido. Fue medido con severidad por una cátedra que reconoció su oficio pese al nulo juego de sus enemigos.

Próximas citas: Domingo de Ramos y San Isidro

La temporada no da tregua y la próxima cita de interés será el Domingo de Ramos, con una corrida de Dolores Aguirre para Antonio Ferrera, Isaac Fonseca y Cristian Pérez, quien confirmará su alternativa. Además, la terna de este domingo (Moral, Castaño y Gómez del Pilar) tendrá una nueva oportunidad de resarcirse el próximo 2 de junio dentro del ciclo de San Isidro, esta vez con toros de José Escolar.

Ficha del festejo (22/03/2026)

Matador Ganadería Resultado Pepe Moral Cuadri Silencio tras dos avisos / Silencio Damián Castaño Cuadri Silencio tras aviso / Silencio Gómez del Pilar Cuadri Silencio tras aviso / Silencio

Asistencia: 14.506 espectadores.

Incidencias: Se guardó un minuto de silencio por los fallecidos de la familia taurina de Las Ventas.