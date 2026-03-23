La borrasca ‘Therese’ marca la jornada en el archipiélago canario con fuertes lluvias, mientras que en la Península predominan los cielos poco nubosos salvo en el extremo norte y nordeste
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este lunes, 23 de marzo, un escenario meteorológico dividido en España. Mientras Canarias sufre los efectos de la borrasca Therese, el resto del país experimentará una transición hacia la estabilidad, aunque con un descenso térmico notable en la meseta norte y Baleares.
Canarias y Baleares: inestabilidad y chubascos
- Canarias: Situación complicada por la borrasca Therese. Se esperan cielos muy nubosos con precipitaciones fuertes y tormentas ocasionales, especialmente en las islas de mayor relieve. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C y 21°C, con heladas en las cumbres de Tenerife y La Palma.
- Baleares: Cielos nubosos con chubascos ocasionales durante la mañana, tendiendo a despejar por la tarde. Las temperaturas diurnas registrarán un descenso.
El tiempo en el norte y nordeste peninsular
- Cataluña: Nubosidad retenida en el Pirineo y Valle de Arán con nieve en cotas altas. Se esperan chubascos dispersos en el litoral de Tarragona y el interior de Barcelona. Temperaturas entre 2°C y 18°C.
- Aragón y La Rioja: Intervalos de nubes bajas y precipitaciones débiles en la divisoria del Pirineo y la Ibérica riojana. Heladas débiles en zonas de montaña.
- País Vasco y Navarra: Cielos nubosos al inicio del día con posibilidad de lloviznas en el norte, abriéndose claros a medida que avance la jornada. Máximas de 17°C.
- Galicia y Asturias: Intervalos de nubes bajas y brumas matinales que darán paso a cielos poco nubosos. En Galicia, las temperaturas alcanzarán los 19°C.
Estabilidad en el centro y sur de la Península
- Madrid: Jornada de cielos despejados o poco nubosos. Las temperaturas se moverán en un rango entre los 5°C de mínima y los 18°C de máxima.
- Andalucía: Cielos prácticamente despejados, salvo por algún chubasco aislado en las sierras. Las temperaturas ascienden hasta los 24°C en puntos del valle del Guadalquivir. Viento de levante moderado en el litoral.
- Castilla y León y Castilla-La Mancha: Predominio de cielos poco nubosos, aunque con heladas débiles de madrugada (mínimas de hasta -2°C en zonas altas). Se esperan brumas y bancos de niebla matinales.
- Comunidad Valenciana: Cielos poco nubosos aumentando a nubosos al mediodía. Temperaturas estables entre los 4°C y 19°C.
Ceuta y Melilla
- Ceuta y Melilla: Cielos nubosos con vientos de levante que irán arreciando a moderados por la tarde. Temperaturas suaves entre los 12°C y 17°C.
Resumen de temperaturas extremas por zonas
|Región
|Temperatura Mínima
|Temperatura Máxima
|Madrid
|5°C
|18°C
|Andalucía (Sevilla)
|5°C
|24°C
|Castilla y León
|-2°C
|21°C
|Canarias (Santa Cruz)
|11°C
|21°C
|Aragón (Zaragoza)
|0°C
|19°C