El murciano cae en tercera ronda ante un impecable Sebastian Korda, mientras el joven madrileño se convierte en la gran esperanza española al alcanzar los octavos de final

El Masters 1.000 de Miami sigue resistiéndosele a Carlos Alcaraz. Doce meses y un día después de «tocar fondo» ante David Goffin, el número 1 del mundo ha vuelto a despedirse prematuramente del Hard Rock Stadium. En esta ocasión, ha sido el estadounidense Sebastian Korda quien ha frenado al murciano en tercera ronda, en un partido donde Carlitos pasó del desánimo absoluto a una lucha que resultó insuficiente.

Una «pesadilla» recurrente en Miami

A pesar de haber ganado en Miami su primer Masters 1.000 en 2022, las dos últimas ediciones han sido esquivas para Alcaraz. Ante Korda (número 36 del ranking), el español mostró signos de desesperación, llegando a espetar a su banquillo: «Me voy a casa… No puedo más», tras sufrir un segundo quiebre.

Sin embargo, el tenista de El Palmar quiso diferenciar este tropiezo del ocurrido en 2025:

Perspectiva: «Hace un año fue un poquito más frustrante por cómo me sentí física y mentalmente», aseguró.

«Hace un año fue un poquito más frustrante por cómo me sentí física y mentalmente», aseguró. Contexto: Alcaraz llega a esta gira tras ganar Roland Garros, el US Open y el Open de Australia en el último año, manteniendo el número 1 durante 20 semanas consecutivas.

Alcaraz llega a esta gira tras ganar Roland Garros, el US Open y el Open de Australia en el último año, manteniendo el número 1 durante 20 semanas consecutivas. Consecuencias: Su eliminación deja vía libre a Jannik Sinner para intentar el «Sunshine Double» (ganar Indian Wells y Miami el mismo año), una gesta que Alcaraz posee en su palmarés pero no de forma consecutiva.

Martín Landaluce: la gran sorpresa en octavos

Con la caída de Alcaraz, los focos se han desplazado hacia Martín Landaluce. El madrileño de 20 años ha firmado la gran gesta de la jornada al derrotar al ruso Karen Khachanov (15º del mundo) por 6-3 y 7-6.

Landaluce, actual número 151 del ranking, está rompiendo moldes en Florida:

Récord: Es el tenista con menor ranking en alcanzar los octavos de Miami desde Taylor Dent en 2009. Efectividad: Ha encadenado dos victorias ante «top 20» (Darderi y Khachanov). Dominio: Ante Khachanov, conectó 25 golpes ganadores, doblando los registros de su rival.

El destino ha querido que el verdugo de Alcaraz, Sebastian Korda, sea precisamente el próximo rival de Landaluce en la lucha por un puesto en los cuartos de final.