Desde hoy, 1 de octubre, los ayuntamientos pueden aplicar tarifas de aparcamiento diferentes según las dimensiones y características ambientales de los vehículos, aunque la medida no se activa automáticamente en toda España.

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Los parquímetros estrenan desde este miércoles 1 de octubre un nuevo marco que permite a los municipios establecer diferencias en el precio del estacionamiento regulado según el tipo de vehículo. Entre los criterios que podrán tenerse en cuenta están las dimensiones del coche y sus características ambientales.

La medida procede del Real Decreto 518/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 26 de junio, que abre la posibilidad de que los ayuntamientos adapten sus sistemas de tarifas para las zonas de aparcamiento regulado.

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La entrada en vigor de esta normativa no supone que todos los conductores vayan a pagar más desde hoy. Los precios de los parquímetros no cambian automáticamente en toda España, sino que cada ayuntamiento deberá decidir si incorpora este criterio en sus ordenanzas municipales y cómo lo aplica.

De esta forma, un coche de mayores dimensiones no tendrá necesariamente una tarifa superior por el simple hecho de ser más grande. Para que exista una diferencia de precio será necesario que la administración local correspondiente apruebe previamente un sistema específico.

La normativa tampoco establece una cantidad fija de recargo ni determina cuánto más debería pagar un vehículo grande frente a uno pequeño. Serán los municipios los que definan los criterios y las posibles diferencias económicas.

Además del tamaño del vehículo, la regulación permite tener en cuenta las características ambientales. Algunas ciudades ya aplican sistemas que relacionan el coste del estacionamiento con la etiqueta de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Madrid es uno de los ejemplos más conocidos. Su Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) contempla actualmente bonificaciones y recargos según el distintivo ambiental del vehículo. Los coches con etiqueta Cero Emisiones disfrutan de una bonificación del 100% sobre la tarifa del SER de la capital.

La nueva posibilidad llega en un momento en el que los vehículos son cada vez más grandes, especialmente por el crecimiento de los SUV. Los ayuntamientos podrán valorar ahora este factor para gestionar un espacio urbano donde las plazas de aparcamiento son limitadas.