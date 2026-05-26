Emiliano Osornio, Pedro Montaldo y Julio Méndez lidian novillos de la ganadería de Conde de Mayalde este martes, 26 de mayo, en la monumental madrileña

La Feria de San Isidro sigue avanzando en Madrid y la jornada de hoy, martes 26 de mayo, se presenta como una de esas citas que suelen marcar el futuro del toreo. La Plaza de Toros de Las Ventas vuelve a abrir sus puertas para una novillada con picadores que ha despertado bastante interés entre los aficionados, al reunir a tres nombres jóvenes con trayectorias que empiezan a tomar forma y que llegan a la capital con plenas ganas de triunfo.

Dentro del ciclo de esta feria, las novilladas se convierten en una oportunidad real para descubrir a los profesionales que en el futuro podrían encabezar los principales carteles taurinos. Las entradas para el festejo de hoy se encuentran casi agotadas en las taquillas de la monumental madrileña. Para aquellos aficionados que no puedan asistir de forma presencial o deseen seguir el espectáculo desde sus hogares, se detallan a continuación los horarios oficiales y los canales de televisión disponibles para su visionado.

Horario de la novillada de hoy en la Plaza de Las Ventas

El festejo taurino de este martes, 26 de mayo, comenzará a las 19:00 horas, respetando el horario habitual establecido para todos los espectáculos que componen la Feria de San Isidro 2026. Se trata de una novillada con picadores en la que se lidiarán reses pertenecientes a la ganadería de Conde de Mayalde.

El cartel de la tarde está integrado por tres jóvenes nombres que buscan abrirse paso en el escalafón: el mexicano Emiliano Osornio, Pedro Montaldo y el joven Julio Méndez. Todos ellos comparecen en una de las plazas más exigentes del mundo, donde cada detalle técnico cuenta y donde una buena actuación puede cambiar el rumbo de sus respectivas carreras profesionales.

Dónde ver la corrida de toros de hoy en televisión y plataformas

Los aficionados que deseen seguir en directo el desarrollo de la novillada disponen de varias opciones de retransmisión. La Feria de San Isidro 2026 se puede seguir de forma íntegra a través de Telemadrid, que emite los festejos tanto por señal de televisión como mediante su plataforma digital para dispositivos móviles y ordenador, denominada TLMad+.

Para el público situado fuera de los límites territoriales de la Comunidad de Madrid, la emisión en directo se encuentra disponible en el dial 157 de la plataforma Movistar Plus+, así como en las ofertas televisivas de los operadores de cable Orange TV, R y Telecable. Asimismo, cabe señalar que determinados festejos concretos del ciclo madrileño son emitidos por otros canales de televisión autonómicos, tales como Aragón TV o Castilla-La Mancha Media, ampliando de este modo la cobertura del evento.

Tres perfiles jóvenes en el ruedo de Madrid

La cita de este martes cuenta con un marcado protagonismo de las nuevas generaciones de toreros, quienes afrontan el compromiso de hacerse un nombre en el panorama nacional:

Emiliano Osornio: El novillero llega desde México con un cartel de consideración. Nacido en Toluca en el año 2003, está considerado una de las grandes promesas de su país natal. Su irrupción profesional resultó reseñable en la Plaza México, coso donde logró abrir la puerta grande tras cortar una oreja a cada uno de los novillos de su lote. En los ruedos españoles ha obtenido triunfos en certámenes como el Zapato de Oro de Arnedo, donde fue reconocido por las condiciones de su estocada y su ejecución del toreo al natural.

El novillero llega desde México con un cartel de consideración. Nacido en Toluca en el año 2003, está considerado una de las grandes promesas de su país natal. Su irrupción profesional resultó reseñable en la Plaza México, coso donde logró abrir la puerta grande tras cortar una oreja a cada uno de los novillos de su lote. En los ruedos españoles ha obtenido triunfos en certámenes como el Zapato de Oro de Arnedo, donde fue reconocido por las condiciones de su estocada y su ejecución del toreo al natural. Pedro Montaldo: Representa un perfil de corte más clásico. Nacido en Guadalajara, el espada comparece en Las Ventas en la categoría de novillero con picadores. Su debut con los del castoreño se produjo en la plaza de Teruel, donde firmó un triunfo que le valió la distinción como el mejor novillero de aquel ciclo. Su formación se ha desarrollado en la Escuela Taurina de Castellón.

Representa un perfil de corte más clásico. Nacido en Guadalajara, el espada comparece en Las Ventas en la categoría de novillero con picadores. Su debut con los del castoreño se produjo en la plaza de Teruel, donde firmó un triunfo que le valió la distinción como el mejor novillero de aquel ciclo. Su formación se ha desarrollado en la Escuela Taurina de Castellón. Julio Méndez: Con tan solo 17 años de edad, este joven natural de Arenas de San Pedro es otra de las promesas del toreo nacional. Ha conseguido destacar en diversos certámenes sectoriales y cuenta con el respaldo explícito de figuras del toreo como el maestro José Ortega Cano. Su presencia en la plaza de Madrid supone una prueba de fuego en su evolución.

El calendario restante de la Feria de San Isidro 2026

La novillada de Conde de Mayalde forma parte de una estructura de feria que se inició el pasado 8 de mayo y que contempla un total de 21 corridas de toros, 3 novilladas y 2 festejos de rejones. La programación fija jornadas de descanso durante los lunes, manteniendo actividad el resto de los días de la semana de forma ininterrumpida.

Tras la conclusión del festejo de hoy, la programación de la Feria de San Isidro continuará durante las próximas jornadas con los siguientes carteles ya fijados:

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