Los juegos de azar de Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos Españoles dejan combinaciones ganadoras con botes millonarios y premios diarios

Las diferentes instituciones de juegos de azar en España han celebrado una nueva jornada de sorteos este lunes, 25 de mayo de 2026. Los participantes de la Primitiva, la Bonoloto, el cupón diario de la ONCE y el sorteo europeo EuroDreams ya pueden verificar los números agraciados en cada una de las extracciones. Las combinaciones ganadoras distribuyen cuantiosos premios en el territorio nacional, destacando especialmente el bote especial acumulado en la Primitiva, que se sitúa en los 24,5 millones de euros para esta ocasión.

Sorteo de la Primitiva y el Joker

El sorteo de la Primitiva de este lunes ha dejado una combinación ganadora compuesta por los números 5, 7, 22, 36, 42 y 43. Junto a estos seis dígitos principales, la extracción ha deparado que el número complementario corresponda al 27, mientras que el reintegro ha recaído en el número 3.

Con estos resultados oficiales, el bote especial de la Primitiva destinado a los acertantes de primera categoría con categoría especial alcanza la cifra de 24,5 millones de euros. De forma paralela a este juego, se ha celebrado el sorteo asociado del Joker, cuyo número premiado ha resultado ser el 9579693, un código que se encuentra agraciado con un premio de 1 millón de euros.

Resultados de la Bonoloto

La Bonoloto también ha cumplido con su tradicional cita diaria de los lunes. La combinación afortunada en el sorteo celebrado el 25 de mayo de 2026 está configurada por la siguiente serie numérica: 1, 13, 19, 21, 39 y 48. Los bombos del salón de sorteos han determinado, asimismo, que el número complementario de la jornada sea el 6 y que el número destinado al reintegro sea igualmente el 6.

Cupón Diario de la ONCE

Por su parte, la Organización Nacional de Ciegos Españoles ha llevado a cabo la extracción de su Cupón Diario. En este caso, el número que ha resultado premiado en el sorteo correspondiente al lunes 25 de mayo es el 99784. Cada billete que coincida con estas cinco cifras se encuentra galardonado con un premio de 35.000 euros.

Además, la fortuna se ha extendido con el reparto de su gran premio adicional, ya que la serie 037 de ese mismo número, el 99784, ha sido la agraciada con ‘La Paga’, lo que otorga al poseedor del boleto una cuantía de 36.000 euros al año durante un periodo consecutivo de 25 años.

Combinación ganadora de EuroDreams

La jornada de juegos de azar europeos ha completado el cuadro de resultados con el sorteo de EuroDreams. La combinación ganadora de este lunes, 25 de mayo de 2026, ha quedado integrada por los números 04, 13, 17, 22, 27 y 30. En lo relativo a la extracción complementaria de este juego, el número ‘sueño’ ganador ha sido el 1.

Es indispensable recordar a los jugadores y usuarios que la información oficial y definitiva sobre el escrutinio de los boletos corresponde exclusivamente a las listas validadas y proporcionadas por Loterías y Apuestas del Estado y el resto de entidades organizadoras.