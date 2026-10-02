La futura A-76, que debe unir Ponferrada y Ourense, acumula más de dos décadas de proyectos y tramitaciones, pero todavía no cuenta con ningún kilómetro en funcionamiento. La infraestructura pretende transformar la actual N-120 en una vía de alta capacidad.

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La conexión por carretera entre Ponferrada y Ourense continúa pendiente de una infraestructura que lleva más de 20 años sobre la mesa. La futura A-76 fue planteada para mejorar la comunicación entre ambas ciudades y sustituir parte del recorrido actual por la N-120, una carretera convencional limitada a 90 km/h.

Actualmente, los 158 kilómetros que separan Ponferrada y Ourense se recorren en aproximadamente 2 horas y 10 minutos. La mayor parte del trayecto discurre por la N-120, una vía que concentra buena parte del tráfico entre las provincias de León y Ourense.

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El proyecto de la A-76 fue incorporado al Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT 2005-2020), con el objetivo de crear una conexión de alta capacidad entre Castilla y León y Galicia.

Una autovía de 131 kilómetros

La futura A-76 está diseñada con una longitud aproximada de 131,2 kilómetros y contará con dos carriles por sentido. El trazado previsto conectará la A-6 en Villamartín de la Abadía, en León, con la A-56 en Lagariños, dentro del municipio ourensano de Coles.

La infraestructura atravesará zonas como El Bierzo, Valdeorras y Tierra de Lemos, con el objetivo de mejorar las comunicaciones interiores y facilitar el transporte de mercancías.

Una de las características destacadas del proyecto es su trazado, pensado para evitar algunos recorridos de montaña más complejos y mejorar la conexión con infraestructuras logísticas y puertos gallegos.

Solo existe un primer tramo aprobado

A pesar del tiempo transcurrido desde su planificación, la A-76 sigue sin ningún tramo abierto al tráfico.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible únicamente ha aprobado de forma definitiva el proyecto de construcción del primer tramo, entre Villamartín de la Abadía y Requejo, en la provincia de León.

Este segmento tendrá una longitud de 6,24 kilómetros y cuenta con un presupuesto estimado de 133,5 millones de euros.

El proyecto contempla la transformación de la actual N-120 en autovía, con conexiones hacia Toral de los Vados y la Plataforma Logística de El Bierzo, además de enlaces hacia Requejo, Covas y las canteras de la zona.

Sin fecha para la finalización completa

La tramitación administrativa ha retrasado el desarrollo de la infraestructura. Según la información disponible, todavía quedan pendientes varios tramos de la autovía y no existe una fecha oficial para la puesta en servicio completa de la A-76.

Mientras tanto, la conexión entre Ponferrada y Ourense continúa dependiendo principalmente de la N-120, a la espera de que avancen las obras previstas para una autovía planteada hace más de dos décadas.