MADRID. — El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, eran conocedores de la existencia de un protocolo interno del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que avala el uso de llamadas telefónicas y mensajes instantáneos mediante WhatsApp como avisos de alerta urgente. Según revela el diario The Objective, esta vía informal pero validada por el servicio de inteligencia fue utilizada desde Ceuta hacia la Delegación del Gobierno durante las horas previas a los sucesos fronterizos del pasado 30 de julio.

Lee tambien: Junts se opone a los decretos de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez

Los «avisos flash»: inmediatez frente a la burocracia

La normativa operativa del CNI distingue entre dos vías de comunicación según la urgencia del escenario. Mientras que las notas informativas ordinarias siguen un riguroso proceso de elaboración, revisión por supervisores, edición y registro en la sede central de Madrid —un trámite que puede dilatarse durante horas—, los agentes desplegados sobre el terreno cuentan con la prerrogativa de emitir «avisos flash».

Estos avisos inmediatos se transmiten directamente a interlocutores autorizados o analistas mediante correo electrónico, llamadas o mensajería de WhatsApp para acortar al máximo el tiempo de respuesta ante situaciones de riesgo inminente.

Lee tambien: Ayuso responde a las amenazas con su foto tachada en Sol y señala a la «ultraizquierda»: «Sánchez ha decidido llevar a España a la revolución»

Las alertas de la víspera del 30 de julio

El foco de la controversia se sitúa en las comunicaciones realizadas el 29 de julio, un día antes de los acontecimientos en Ceuta. En esa fecha, los efectivos del CNI trasladaron avisos sobre la movilización de grupos que pretendían cruzar la frontera. Entre los receptores de dichos mensajes se encontraban el jefe de gabinete del delegado del Gobierno, mandos de la Guardia Civil y responsables de diversas dependencias policiales.

Esta versión coincide con las explicaciones ofrecidas el pasado 25 de agosto por la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso. Robles defendió que el CNI cumplió con sus cometidos y que la información fue compartida eficazmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, remarcando que en situaciones críticas los servicios de inteligencia operan mediante diversos canales directos sin necesidad de esperar a la tramitación de un informe formal.