Los desalojos preventivos provocados por la borrasca Leonardo se han incrementado este jueves en Andalucía. A las cerca de 4.000 personas evacuadas hasta el mediodía por Emergencias 112 se sumarán unas 1.500 de Grazalema (Cádiz), considerado el “epicentro” del episodio de lluvias que afecta a la comunidad.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha explicado que la evacuación de Grazalema se ha decidido “por prevención” y con el objetivo de reducir al máximo el riesgo para la población. Ha pedido “calma y seriedad” para llevar a cabo el desalojo de manera ordenada, por zonas y con la colaboración de todas las administraciones.

Moreno, junto al alcalde del municipio, Carlos García, ha señalado que la medida responde a la situación geológica de la localidad, donde los acuíferos subterráneos se encuentran saturados tras lluvias récord: más de 600 litros por metro cuadrado desde este miércoles, que se suman a un enero también muy lluvioso. Esta circunstancia eleva el riesgo de hundimientos del terreno.

Plan de evacuación y medidas preventivas

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), en coordinación con el Ayuntamiento y la Guardia Civil, ha activado un plan de evacuación para unas 1.500 personas. El consejero de la Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha detallado que el operativo contempla especial atención a personas vulnerables, encamadas o electrodependientes.

El traslado de los vecinos será obligatorio y se realizará a lo largo de la tarde hacia el pabellón de El Fuerte de Ronda (Málaga), habilitado por Cruz Roja. Se emplearán autobuses y otros vehículos para quienes no dispongan de transporte propio.

Además de Grazalema, la Junta mantiene desplegados Puestos de Mando Avanzados en Jerez de la Frontera y San Roque (Cádiz), así como en Ronda y Casares (Málaga), donde se evalúan nuevas medidas ante la evolución de la borrasca y se coordinan desalojos en municipios como Arcos de la Frontera, El Puerto y Jerez.

Alertas por la crecida de ríos

La Agencia de Emergencias ha enviado este jueves, poco después de las 13:00 horas, un nuevo mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de las zonas cercanas al río Guadalete, en Jerez y El Puerto. La alerta advierte de desembalses extraordinarios en las presas de Bornos y Arcos y del previsible aumento del caudal del río, por lo que se insta a la población a alejarse de zonas inundables o subir a plantas superiores si no es posible evacuar.

En Córdoba, el comité asesor del plan de emergencias ha ordenado el desalojo de las zonas inundables de todos los municipios de la cuenca del Guadalquivir, incluidas nueve áreas de la capital. En Málaga continúa el operativo de búsqueda de una mujer que cayó a un río en Sayalonga cuando intentaba salvar a su perro.

Los efectos de la borrasca Leonardo se suman a los de otros temporales recientes que, desde el pasado 27 de enero, han generado más de 7.500 incidencias coordinadas por el 112 en Andalucía. Las lluvias, inundaciones y deslizamientos han afectado a carreteras, ferrocarril y patrimonio histórico. En Sevilla, por ejemplo, el viento y la lluvia han provocado la caída de una de las jarras de azucenas de la Giralda, elemento ornamental presente en la torre desde 1751.