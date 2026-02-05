El uso del teléfono móvil mientras se camina y la impaciencia al cruzar son hoy los principales factores de riesgo en los pasos de peatones, según se puso de manifiesto en la jornada “Peatones y seguridad vial”, organizada por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico (DGT). El encuentro fue inaugurado este jueves por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien reivindicó el derecho de la ciudadanía a caminar sin miedo a sufrir un siniestro vial.

Durante su intervención, el ministro subrayó que la seguridad de los peatones es una cuestión que trasciende las cifras y se centra en la vida cotidiana de las personas. “Va del derecho básico que todas y todos tenemos a poder caminar sin miedo a un siniestro vial”, afirmó.

Los datos expuestos en la jornada reflejan la gravedad del problema. En 2024, último año con cifras consolidadas, 207 peatones fallecieron en vías urbanas en España. De ellos, el 65 % tenía más de 65 años, lo que confirma la especial vulnerabilidad de las personas mayores en el entorno urbano.

El director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, Álvaro Gómez, explicó que la edad es un factor determinante en la gravedad de los atropellos. Además, señaló que las mujeres sufren más atropellos que los hombres, aunque suelen ser menos graves, y que muchos siniestros mortales se producen sin que el peatón haya cometido ninguna infracción. También se advirtió de que los atropellos ocurridos en fin de semana y horario nocturno, aunque menos frecuentes, presentan mayor probabilidad de resultar mortales.

Uno de los aspectos más destacados del encuentro fue la presentación de un estudio sobre el comportamiento de los peatones en los cruces. El informe revela que uno de cada tres peatones utiliza el móvil siempre o con frecuencia mientras camina por la ciudad, y más del 35 % lo hace incluso al cruzar pasos de peatones regulados por semáforo. Además, un tercio reconoce no prestar la debida atención al cruzar.

Pese a que el 86 % de los peatones admite que el uso del móvil afecta a su atención, las conductas imprudentes siguen siendo habituales. Un 38 % reconoce cruzar en rojo de forma frecuente u ocasional y un 44 % admite hacerlo fuera de los pasos señalizados. Según el estudio, la impaciencia y la familiaridad con el entorno influyen decisivamente en estos comportamientos.

La percepción de seguridad en los pasos de peatones obtiene una nota media de 7,4 sobre 10, aunque el 40 % de los encuestados considera que la seguridad es mejorable. Nueve de cada diez personas creen necesario incorporar zonas de despeje antes y después de los cruces, y siete de cada diez se muestran a favor de campañas informativas sobre el uso del móvil al cruzar. Casi dos tercios consideran útil sancionar esta conducta.

En la jornada también participaron responsables del Ministerio de Transportes y de la Federación Española de Municipios y Provincias, que defendieron la necesidad de situar al peatón en el centro de las políticas públicas y avanzar hacia ciudades más seguras, accesibles y sostenibles. Se destacó el modelo de “ciudad de los 15 minutos”, que apuesta por reducir la dependencia del vehículo privado y favorecer la movilidad a pie.

Experiencias de ciudades como Madrid y Bilbao evidenciaron que medidas como la reducción de velocidad, la ampliación de aceras, las peatonalizaciones o la implantación de límites de 30 km/h contribuyen a mejorar la seguridad de los peatones.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, fue el encargado de clausurar la jornada con un mensaje contundente: los atropellos son la primera causa de fallecidos en las ciudades por siniestros de tráfico. “Son trayectos cotidianos que deberían ser seguros y que, sin embargo, en demasiadas ocasiones terminan en tragedia”, afirmó. Navarro recordó que el 65 % de las víctimas son personas mayores y apeló a la responsabilidad colectiva para garantizar que puedan caminar con seguridad por las calles.