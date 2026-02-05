El sindicato Solidaridad ha valorado de forma muy positiva la aprobación del primer convenio colectivo de Servilimpce, la empresa municipal encargada del servicio de limpieza viaria en Ceuta. La organización considera que el acuerdo “supone un avance histórico para los trabajadores” y recoge parte de las principales reivindicaciones que venía defendiendo en su programa sindical.

Desde Solidaridad destacan que el paso de la gestión privada a la empresa pública ha sido clave para poder negociar por primera vez un convenio propio “estable y con garantías”. A su juicio, este cambio ha permitido poner fin a años de precariedad, decisiones arbitrarias y falta de control en las condiciones laborales de la plantilla.

El sindicato subraya que el nuevo marco laboral establece normas claras que limitan decisiones discrecionales, refuerzan la seguridad jurídica de los trabajadores y garantizan la aplicación objetiva de derechos y deberes. Asimismo, celebra que el documento incluya mejoras en conciliación y calidad de vida laboral, ordenando el régimen de vacaciones, permisos y licencias para asegurar su disfrute efectivo y evitar interpretaciones restrictivas.

En el plano económico, Solidaridad resalta que el convenio consolida pluses fijos e inabsorbibles dentro de la estructura retributiva pública. Esta medida, según la organización, contribuye a dignificar los salarios y corregir desequilibrios heredados de la etapa de gestión privada.

Otro de los aspectos que el sindicato valora especialmente es la incorporación de la formación continua como un derecho de la plantilla. Considera que esta medida sienta las bases para la promoción interna, el desarrollo profesional y el reconocimiento de la antigüedad, una de las reivindicaciones que ha defendido en la empresa municipal a través de su delegado sindical, Juan de Dios Carmona.

Tras la aprobación del convenio, Solidaridad ha señalado que el acuerdo marca “el inicio de una nueva etapa” en Servilimpce. “Este convenio demuestra que nuestro programa no era propaganda, sino un compromiso real con los trabajadores. Solidaridad cumple y seguirá trabajando para avanzar en más derechos y mejores condiciones laborales”, concluye el sindicato.