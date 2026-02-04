El paso de la borrasca Leonardo ha provocado este miércoles la suspensión de las clases presenciales en Andalucía —excepto en la provincia de Almería—, el desalojo preventivo de unas 3.000 personas en Cádiz, Jaén y Málaga, así como el corte de la autopista AP-4 entre Cádiz y Sevilla a la altura de Jerez de la Frontera.

Además, la circulación de trenes de Alta Velocidad entre Málaga y Antequera permanece interrumpida a causa de un desprendimiento de tierras registrado en el municipio malagueño de Álora.

En la provincia de Cádiz, que se mantiene en alerta roja, los bomberos han realizado alrededor de 40 intervenciones durante la noche relacionadas con las intensas lluvias, aunque ninguna de especial gravedad, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos. Estas actuaciones se suman a las cerca de 80 incidencias atendidas durante la jornada del martes.

La mayoría de los avisos nocturnos se han concentrado en localidades como Ubrique, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Algeciras.

En Grazalema, una de las zonas en aviso rojo de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se han registrado 180 litros por metro cuadrado en las primeras seis horas y media de este miércoles. Pese a la intensidad de las precipitaciones, no se han producido incidencias relevantes, aunque los bomberos intervinieron de madrugada en dos inmuebles comerciales del municipio.

Carreteras cortadas y cortes de suministro

En la provincia de Sevilla permanecen cortadas un total de siete carreteras y se han producido interrupciones del suministro eléctrico en Coripe y en zonas rurales de Morón de la Frontera, afectando a unos 1.900 usuarios, según datos de la Subdelegación del Gobierno.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva) ha señalado que la crecida del río Guadiana, motivada por los desembalses extraordinarios de las presas de Alqueva y Pedrógão, en Portugal, y de Chanza, no ha causado desbordamientos ni incidencias destacables.

La UME refuerza la seguridad en Aznalcóllar

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han trabajado durante la madrugada en la mina de Aznalcóllar (Sevilla), donde han levantado un muro de contención alrededor de la balsa como medida preventiva ante posibles filtraciones o desbordamientos.

El contingente, formado por cerca de un centenar de efectivos con vehículos, motobombas y maquinaria especializada, ha instalado cientos de sacos de arena y mantiene su base operativa en el pabellón municipal. El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, ha subrayado que la presencia de la UME responde a una labor de vigilancia preventiva general de las balsas mineras en toda Andalucía.

Alertas a la población

Protección Civil envió en la tarde del martes mensajes Es-Alert a los teléfonos móviles de vecinos de 48 municipios andaluces afectados por el temporal. Los avisos corresponden a nivel rojo por lluvias en Grazalema y la Serranía de Ronda, y nivel naranja en el alto Estrecho gaditano, además de un aviso específico en Jaén, en la zona de Los Puentes, por riesgo de inundaciones.

Los embalses que abastecen a la ciudad de Sevilla se encuentran actualmente al 97,9 % de su capacidad, con un volumen almacenado de 627,3 hectómetros cúbicos.