

La finalización de la temporada turística ha dejado sentir su impacto en el mercado laboral español, con la pérdida de 14.358 empleos en noviembre, según los datos publicados este martes por la Seguridad Social. A pesar de esta caída, el número total de afiliados se mantiene en un récord histórico para este mes, con 21,8 millones de trabajadores.

El descenso se concentra principalmente en la hostelería, donde 116.662 personas dejaron de estar empleadas tras el cierre de la temporada alta. Este efecto negativo compensó con creces las ganancias en otros sectores, como el comercio, que sumó 23.905 puestos de trabajo gracias a la campaña de Black Friday y Navidad, y la educación, con casi 30.000 nuevos empleos.

Aunque la pérdida de empleo es notable, es significativamente menor que la registrada en noviembre de 2024, cuando se destruyeron más de 30.000 puestos, y queda por debajo del promedio del periodo 2017-2019, antes del impacto de la pandemia. En el último año, la Seguridad Social ha incorporado 522.771 afiliados, un crecimiento del 2,5%, manteniendo la tendencia de generar medio millón de empleos anuales.

El mercado laboral español continúa mostrando su dependencia del turismo y la restauración, al tiempo que persisten prácticas como la contratación temporal en días concretos de la semana. Más de tres millones de extranjeros trabajan actualmente en España, representando el 14% del total de afiliados.

Según la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, «el empleo en España sigue creciendo a un ritmo superior al de otras economías europeas, especialmente en sectores de alto valor añadido como Información y Comunicación y Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas»