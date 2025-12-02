La Policía Nacional interviene en discotecas conflictivas, incauta drogas y localiza a menores de edad

La madrugada del domingo, la Policía Nacional llevó a cabo una macroredada en La Cubierta de Leganés, centrada en la inspección de discotecas con antecedentes de conflictos y actividad de bandas juveniles. La operación concluyó con 30 personas detenidas, 550 identificadas y varias incautaciones de drogas, además de la localización de menores dentro de los locales.

Entre los detenidos y fichados se encontraba un miembro de la banda latina de los Trinitarios que había sido víctima de un tiroteo en agosto pasado en Torrejón de Ardoz. La redada también permitió esclarecer casos recientes de violencia, como el de una joven que recibió un disparo en la cara en Halloween mientras jugaba con un arma junto a su pareja, ya detenido.

El operativo contó con la participación de alrededor de 60 agentes, incluyendo unidades de intervención policial, antidisturbios, la unidad canina y el Grupo Operativo de Reacción, quienes realizaron inspecciones en cuatro locales conflictivos de la plaza de toros de La Cubierta. Durante la acción se levantaron cuatro actas por tenencia de drogas y tres sanciones por infracciones de la Inspección de Trabajo.

El procedimiento incluyó la identificación exhaustiva de los asistentes, muchos de ellos con antecedentes policiales, y controles de drogas con la ayuda del perro policía Vito, especializado en la detección de estupefacientes. Entre las sustancias incautadas se hallaron marihuana y tusi, una potente mezcla de éxtasis con ketamina.

Los agentes destacaron la importancia de este tipo de operaciones para combatir la violencia, las reyertas y el consumo de drogas en zonas de ocio conflictivas, y aseguraron que seguirán realizando inspecciones periódicas para proteger a los jóvenes y mantener la seguridad en la ciudad.