El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó este lunes al exministro José Luis Ábalos como un «desconocido», en respuesta a sus recientes declaraciones. Sánchez advirtió además que ni las amenazas ni los chantajes tendrán cabida en el ámbito político.

El jefe del Ejecutivo aseguró que las afirmaciones de Ábalos sobre el Gobierno y sobre Begoña Gómez, esposa del presidente, son «bulos y mentiras» creados con el objetivo de «hacer daño a otras personas». Con estas palabras, Sánchez busca cerrar la puerta a especulaciones y reafirmar la integridad de su equipo.

El enfrentamiento mediático entre ambos ha generado debate sobre la confianza dentro del partido, mientras Sánchez enfatiza la importancia de centrarse en la gestión y en los retos del país.