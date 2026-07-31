El IBEX 35 cerró la sesión del viernes, 31 de julio de 2026 en 19.782,90 puntos (+25,20 puntos, +0,13%), con máximo en 19.953,50 y mínimo en 19.702,50.

Respecto al cierre del día anterior (19.757,70 puntos), el avance del viernes fue limitado pero suficiente para dejar el índice en terreno positivo. El movimiento intradía mostró presión compradora en los niveles altos del rango sin que se produjera una ruptura clara de resistencias.

Cifra y datos: según Yahoo Finance.

Cómo cerró el IBEX 35

El índice abrió en 19.761,60 puntos y avanzó hasta el máximo de 19.953,50, antes de corregir hacia el cierre en 19.782,90. El mínimo intradía quedó en 19.702,50.

La sesión combinó empujes alcistas puntuales con ajustes posteriores: la capacidad de recuperar posiciones hasta cerrar en verde señala compras selectivas más que impulso generalizado.

Evolución de la semana

En las cinco sesiones precedentes se distingue un tramo inicial estable, un retroceso marcado el 29 de julio y una recuperación parcial en las dos jornadas siguientes.

2026-07-27: cierre en 19.741,30 (apertura 19.775,90; máximo 19.913,90; mínimo 19.728,80)

cierre en (apertura 19.775,90; máximo 19.913,90; mínimo 19.728,80) 2026-07-28: cierre en 19.727,00 (apertura 19.888,20; máximo 19.890,10; mínimo 19.666,10)

cierre en (apertura 19.888,20; máximo 19.890,10; mínimo 19.666,10) 2026-07-29: cierre en 19.412,70 (apertura 19.726,90; máximo 19.743,90; mínimo 19.381,20)

cierre en (apertura 19.726,90; máximo 19.743,90; mínimo 19.381,20) 2026-07-30: cierre en 19.757,70 (apertura 19.346,50; máximo 19.779,80; mínimo 19.346,50)

cierre en (apertura 19.346,50; máximo 19.779,80; mínimo 19.346,50) 2026-07-31: cierre en 19.782,90 (apertura 19.761,60; máximo 19.953,50; mínimo 19.702,50)

El descenso del 29 de julio marcó el punto más débil de la semana. El repunte del jueves y la continuación del viernes apuntan a una recomposición técnica, aunque el avance no borra completamente el retroceso intersemanal.

Euríbor y mercados

El Euríbor sigue condicionando costes de financiación y valoraciones en la Bolsa española; las expectativas sobre política monetaria influyen en la rotación entre sectores y en la sensibilidad de las cotizaciones a las noticias macroeconómicas.

Con el selectivo recuperando parte de lo perdido a mitad de semana, la atención se mantiene en si la tendencia podrá sostenerse en próximas sesiones en un contexto en el que las previsiones sobre tipos continúan determinando la pauta de riesgo.

Cierre del viernes 31 de julio de 2026: 19.782,90 puntos, +25,20 puntos (+0,13%). Datos: Yahoo Finance.