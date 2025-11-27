La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado luz verde a Endesa para adquirir la comercializadora energética Energía Colectiva de MasOrange por 90 millones de euros, una operación que permitirá a la eléctrica expandir su base de clientes y ofrecer servicios combinados de energía y telecomunicaciones.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado, en una primera fase y sin compromisos adicionales, la compra de la comercializadora energética Energía Colectiva por parte de Endesa, por un total de 90 millones de euros. Esta adquisición, que involucra a la compañía de telecomunicaciones MasOrange, le permitirá a Endesa integrar los 350.000 clientes de electricidad y gas que actualmente tiene Energía Colectiva.

La notificación oficial de la operación fue realizada el pasado 6 de noviembre y, según la CNMC, se autorizó rápidamente en esta fase inicial. La adquisición se enmarca dentro de un acuerdo más amplio entre MasOrange y Endesa, anunciado a finales de septiembre, con el objetivo de ofrecer ofertas de energía y telecomunicaciones personalizadas para captar alrededor de un millón de clientes. Este acuerdo también permitirá a ambas compañías fortalecer su presencia en el mercado de servicios combinados, aprovechando las sinergias entre telecomunicaciones y energía.

Endesa aprovechará la base de clientes de MasOrange y su plataforma tecnológica avanzada para comercializar energía, mientras que, por su parte, MasOrange podrá ofrecer servicios de telecomunicaciones a los clientes de la eléctrica. La combinación de estas dos compañías creará una propuesta comercial robusta, dirigida especialmente a usuarios que buscan servicios innovadores y personalizados, basados en tecnología y con un alto valor añadido.

MasOrange, que cuenta con alrededor de 30 millones de usuarios y una red de más de 1.500 tiendas exclusivas, ofrecerá a Endesa una relevante plataforma de distribución de energía. Por su parte, Endesa podrá acceder al mercado de telecomunicaciones de MasOrange para ofrecer estos servicios a sus siete millones de clientes en el mercado de libre elección.

Este acuerdo, que promete consolidar la posición de Endesa en el mercado energético y potenciar la oferta de servicios conjuntos con telecomunicaciones, aún tiene que pasar por la evaluación final de la CNMC antes de que se concrete de manera definitiva.