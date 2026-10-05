Cruz Roja ha celebrado este lunes, 05 de octubre de 2026, a las 13:30, su sorteo benéfico en Ceuta. El resultado es el siguiente:

Lee tambien: Sorteo Cruz Roja Ceuta del viernes 02 de Octubre de 2026: número premiado

Denominación del boleto: FRANCIA

FRANCIA Número premiado: 321

¿Cuánto se gana en el sorteo de hoy?

El cupón con el número 321 gana 400 euros. Todos los cupones terminados en 21 ganan 7,50 euros.

¿Hasta cuándo se puede cobrar?

Los premios del sorteo de Cruz Roja pueden cobrarse durante 30 días naturales a partir de la fecha del cupón. En febrero el plazo es de 28 días, o de 29 si el año es bisiesto.

Lee tambien: Sorteo Cruz Roja Ceuta del jueves 01 de Octubre de 2026: número premiado

Sobre el sorteo de Cruz Roja en Ceuta

El sorteo de Cruz Roja es una rifa benéfica que se celebra en Ceuta de lunes a sábado, a las 13:30. Cada cupón cuesta 1 euro y cada día salen a la venta más de 30.000. Nació en 1927 para financiar el hospital Jesús, María y José, gestionado por Cruz Roja, y hoy sigue siendo además el medio de vida de muchos de sus vendedores.

Consulta todos los resultados del Sorteo Cruz Roja Ceuta