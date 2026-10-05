El antiguo IMAX del Moll d’Espanya de Barcelona inicia hoy una nueva etapa como espacio destinado a grandes experiencias culturales, con la inauguración de Iniesta Experience [El Juego Interior], una experiencia interactiva que recorre la trayectoria deportiva y personal de Andrés Iniesta a través de ocho salas.

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‹ › Foto 1 de 9 Reabre el antiguo Imax de Barcelona con la exposición Iniesta Experience

Iniesta Experience [El Juego Interior], desarrollada por Stoneweg Cultura y NSN (Never Say Never), propone un viaje por algunos de los momentos que han marcado la carrera de Iniesta, desde sus primeros años y su etapa de formación hasta su llegada al fútbol de élite y algunos de los episodios más icónicos de su trayectoria, como su gol ante el Chelsea en Stamford Bridge o el tanto que dio a España el Mundial de 2010.

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La exposición también se adentra en la dimensión más personal de una carrera de élite, abordando la presión, las expectativas, el sacrificio y la salud mental. A través de juegos interactivos y tecnología, los visitantes podrán revivir diferentes momentos y emociones de la vida de Iniesta.

La salud mental ocupa un lugar relevante en el recorrido, que reivindica la importancia de reconocer las propias dificultades y pedir ayuda cuando es necesario. Andrés Iniesta apoyará el proyecto de salud mental de la Fundació Barça, respaldando el programa "Esportivament".

La exposición está preparada para iniciar una gira mundial, acercando la historia de Andrés Iniesta a públicos de distintas culturas y generaciones, y contará con descuentos exclusivos para los socios del FC Barcelona.